Attenzione alle citazioni di Malcolm X sulla Palestina

Come per ogni argomento di interesse globale, i social diventano una fucina di virgolettati attribuiti ai grandi personaggi del passato e del presente: è il caso di una citazione attribuita a Malcolm X sulla Palestina che dalla fine del 2023 ha preso piede in acque internazionali. I lettori di Bufale.net hanno chiesto verifica.

Il virgolettato di Malcolm X sulla Palestina

Come detto, la citazione attribuita a Malcolm X sulla Palestina ha preso piede sui social, ma si trova anche un articolo pubblicato su GQ Middle East. La frase attribuita allo storico attivista per i diritti umani è la seguente:

La lotta palestinese non è solo un grido di giustizia. È una battaglia accanita per i diritti umani più fondamentali che ogni anima vivente su questo pianeta dovrebbe ereditare per diritto di nascita. È una resistenza inflessibile contro la morsa opprimente e soffocante dell’occupazione e l’insensibile negazione della dignità umana più elementare. Proprio come il movimento per i diritti civili negli Stati Uniti ha combattuto contro le catene della discriminazione razziale, così fa anche il popolo palestinese.

Va detto che Malcolm X ha sempre appoggiato la causa Palestinese nel conflitto in Medio Oriente e, come ricostruiscono i colleghi di Snopes, nel 1964 visitò Gaza e incontrò i leader dell’Organizzazione per la Liberazione della Palestina (OLP). Dopo la sua visita, Malcolm X scrisse un articolo per la Egytpian Gazette dal titolo Sionist Logic nel quale si espresse sulla questione palestinese in questi termini:

I sionisti avevano il diritto legale o morale di invadere la Palestina araba, sradicare i suoi cittadini arabi dalle loro case e impossessarsi di tutte le proprietà arabe solo sulla base della pretesa “religiosa” che i loro antenati vivessero lì migliaia di anni fa? Solo mille anni fa i Mori vivevano in Spagna. Questo darebbe ai Mori di oggi il diritto legale e morale di invadere la penisola iberica, cacciarne i cittadini spagnoli e poi fondare una nuova nazione marocchina […] dove una volta c’era la Spagna, come hanno fatto i sionisti europei i nostri fratelli e sorelle arabi in Palestina?

La frase usata sui social non ha riscontri

Il materiale su Malcolm X disponibile sulla rete è corposo e assortito, come nel caso dei libri The Autobiography of Malcolm X, Malcolm X: Collected Speeches, Debates & Interviews e Malcolm X: A Life of Reinvention. In nessuno di questi tre volumi, tuttavia, si trova un riscontro sulla frase oggi in analisi.

Per questo motivo i colleghi di Snopes hanno interpellato Michael Fischbach, docente di storia al Randolph Macon College nonché autore del libro Black Power and Palestine: Transnational Countries of Color il quale riconosce nella citazione il pensiero di Malcolm X, ma non trova alcun testo ufficiale sul quale sia riportata l’affermazione attribuita all’attivista sui social.

Quindi?

Del virgolettato attribuito a Malcolm X sulla Palestina non ci sono riscontri, ma l’affermazione rispecchia il pensiero dell’attivista.

