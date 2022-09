AstroSamantha parla di proteine dagli insetti e i complottisti insorgono. Ci sono moltissime forme di coraggio al mondo, va detto. C’è il coraggio di chi si lascia indietro questa palla di fango, acqua e sassi in cui viviamo per lanciarsi nel vuoto cosmico ad esempio. Ma anche il coraggio di chi si lancia nel vuoto cosmico degli hater, buchi neri pieni di rabbia e complottismo, assisi dietro una tastiera per vomitare rabbiosamente un odio più disgustoso dell’insetto più viscido.

AstroSamantha, al secolo Samantha Cristoforetti, astronauta straordinaria, ha avuto il coraggio di sfidare entrambi a testa alta. Possiamo dire, vincendo in ambo i casi.

Abbiamo più volte parlato di Samantha Cristoforetti, di come sia stata coinvolta in mille bufale, della sua grande ironia e della sua attività di divulgatrice.

Nel corso di quest’ultima ha sfidato uno dei complotti “anti-ambientalisti” che abbiamo recentemente visto essere usato dalle “troll farm” filorusse e dai complottisti come piccone contro Europa, NATO e WEF: la teoria dei “Poteri Forti che vogliono farci mangiare insetti”

Questo Tweet, parte del gruppo di messaggi di divulgazione affidati a TikTok e ricondivisi sugli altri social

AstroSamantha parla di proteine dagli insetti, i complottisti insorgono

Come abbiamo detto ci sono mille tipi di coraggio. E noi abbiamo letto i commenti peggiori perché voi non dobbiate farlo: tanto sono lì e, a meno che di cancellazioni o ban (che sicuramente arriveranno: vi invitiamo a fare la vostra segnalando i peggiori e più facinorosi) saranno ancora lì quando li troverete.

Certo, ci sono anche commenti moderati, gente che chiede ad esempio se serva una attrezzatura speciale diversa dagli altri TikToker per fare video nello spazio, o un “trucco e parrucco” diverso da quello delle influencer più Terra-Terra, ma proprio nel senso di legate al suolo dalla forza di gravità.

Per il resto un crescendo di complottismo e numerini ai quali bisognerebbe togliere la tessera del cinema o l’abbonamento a Netflix

Una marchetta per mangiare gli insetti ? Preferisco la pizza grazie Questo messaggio è PREOCCUPANTE……..Consiglio di vedere Snowpiercer. Le classi basse operaie hanno fame? Diamogli i Cr..ickets. Io preferisco le proteine del latte cara. I grilli non hanno a che fare col cibo. Siamo già saliti sullo Snowpiercer? Tutta la mia ammirazione distrutta in soltanto un minuto… Gli animali mangiano quello che il suo apparato digestivo è preparato per digerire. Che smania di farci mangiare quello che non DOVEMO!! Ma vergognati. Basta cazzate, le mangino i papaveri della fao nei catering da nababbi. Come pensavo, la Cristoforetti è al servizio del sistema, altrimenti non avrebbe tutta questa visibilità sui media . Col tempo arriveranno sempre più ‘consigli’ per gli italiani, con le lodi di politici e giornali . Per me è già in black list. Mangiateli tu. Mi meraviglio che una italiana si presti ad una simile propaganda. Non ci sono giustificazioni, se non una squallida piaggeria verso le multinazionali dell’apocalisse.

E l’elenco potrebbe continuare per ore ed ore. Elenco che ci insegna una serie di cose sui teorici del complotto.

Cosa impariamo dagli hater di AstroSamantha

Il complottista medio si nutre in modo bulimico non di insetti, ma di cinema spazzatura e cinema “mainstream” fino al punto di renderlo spazzatura a sua volta.

In pieno Trumpismo militante i complottisti erano in fissa per la saga di “The Purge – La notte del giudizio”, saga di serie B citata anche da Homer Simpson in “The Simpson” come “Quel film in cui l’omicidio diventa legale una volta l’anno”.

E quindi quando si riunivano i QAnon, lo facevano citando “La Notte del Giudizio” e invocando fieri il diritto di poter uccidere con impunità tutti i cattivoni che non volevano bene a Donald Trump come loro, ma senza andare in galera perché le saponette si sa, scivolano facilmente quando ci si diverte.

Adesso il feticcio di turno è il film apocalittico “Snowpiercer”, perché si sa, imparata la parolina nuova ogni ragazzino deve ripeterla fino a che l’ecolalia si trasformi in coprolalia.

Impariamo anche che il “Leone, lupo e guerriero” ha un intollerabile vizio alla sopravvalutazione.

Se “Fragolina79” o “Banana33” minacciano Samantha Cristoforetti, astronauta e divulgatrice di bloccarla, secondo voi chi ci perderà in followers?

Una donna che ha viaggiato nello spazio o il potenziale record mondiale di commenti hater a casaccio?

Infine impariamo che nel mondo del complotto l’essere umano esiste nello stato allotropico di “Leone, Guerriero e Lupo”, Poteri Forti e “Persone pakate dai poteri forti”.

Il che francamente descrive il complottista come qualcuno che ritiene che l’unica ragione per cui un essere umano possa fare qualcosa sia la corruzione.

Cosa che dice molto più di chi espone tale teoria che di chi riceve tale contumelia.

