Samantha Cristoforetti e i capelli di Sandra Bullock: il divertente crossover che non ci si aspettavamo. Da un lato abbiamo Samantha Cristoforetti, per i media “AstroSamantha“. Astronauta, aviatrice, eccellenza nazionale. Per misteriosi motivi (ma neppure tanto, dato che non è l’esternazione più strana del gruppo), odiata dai novax.

Oggetto di mille meme, spesso insensate critiche. Gestore di una sua pagina TikTok dove educa i giovani ai misteri dello spazio.

E che di nuovo torna in tendenza sui social per una giocosa battuta rivolta all’amata attrice Sandra Bullock

Hey, Dr. Stone! Quick question for you. How did you get your hair to stay put? #AskingForAFriend pic.twitter.com/qztSWnKSfu — Samantha Cristoforetti (@AstroSamantha) June 19, 2022

L’ovvio riferimento è a “Gravity”, il “Miglior Space Movie mai realizzato” secondo James Cameron ma basato sul concetto della sospensione dell’incredulità alla sua massima potenza.

Tutte quelle cose che sono belle a vedersi al cinema, ma nella vita reale non hanno senso.

Samantha Cristoforetti e i capelli di Sandra Bullock: “Dottoressa Stone, come fai nello spazio”

In Gravity Sandra Bullock intepreta infatti la Dottoressa Ryan Stone, bellissima e brillante ingegnere biomedico che affronta l’equivalente di un corso serale da astronauta per partire nello spazio con l’altrettanto bellissimo ma meno giovanile George Clooney (nel ruolo di un astronauta a poche settimane dalla pensione spaziale) per riparare un congegno.

Scatenando la sarabanda di prevedibili eventi che succedono quando mandi in un film americano un militare o un poliziotto a pochi giorni dalla pensione in una missione potenzialmente suicida con un partner giovane e affascinante.

Un film definito “il migliore Space Movie mai realizzato” da James Cameron, ma definito dagli astrofisici in sala una collezione di “sospensioni dell’incredulità”. Quel momento in cui il cinema è bello perché si prende una lunga serie di libertà rispetto al reale.

Tra insensati sacrifici spaziali basati sulla teoria che le “passeggiate spaziali” funzionino come in “Cliffhanger” tra funi da tagliare e “pesi morti” in grado di trascinarti nell’abisso, Shuttle crivellati da detriti di era sovietica in grado di raggiungere la ISS o, quantomeno, fermarsi giusto in tempo per andarci “a piedi” coi razzetti in modo che l’affascinante Sandra Bullock possa “mettersi comoda” sfilandosi la pesante tuta spaziale per rivelare di essere partita in culotte e canottiera.

E non solo: le sue avventure spaziali sembrano non aver intaccato di un atomo la sua acconciatura “da paggetto”, a prova di passeggiate spaziali, detriti spaziali, George Clooney spaziale e assenza di gravità.

Da cui la domanda di “Astrosamantha”: “Ehi! Dottoressa Stone! Come fai a tenere i tuoi capelli così in ordine nello spazio? Chiedo per un’amica”

Mostrando i suoi capelli ben più incontrollabili ed una mise simile a quella che, nella finzione di Hollywood, ha accompagnato Sandra Bullock nella sua passeggiata spaziale.

Perché il cinema è bello proprio perché non è realtà.

