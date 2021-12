Assume troppo Viagra e racconta gli effetti collaterali: “Erezione per ore, non potevo prendere i miei figli a scuola”

Un 52enne ha assunto troppo Viagra e ne ha subito i devastanti effetti collaterali. La testimonianza è stata pubblicata dal Sun nella rubrica Dear Deidre in forma anonima. “Pensavo che il Viagra fosse la risposta ai miei problemi di erezione, ma l’ultima volta che ho usato le pillole blu è stato disastroso”, scrive l’uomo.

Tre volte la dose consigliata

L’uomo spiega di essersi separato dalla moglie, 50 anni, a causa dei suoi problemi di erezione. Per questo i due, che comunque convivono ancora sotto lo stesso tetto, si sono concessi di frequentare degli amanti con discrezione, senza invadere troppo i reciproci spazi.

L’uomo ha conosciuto una donna di 47 anni con la quale ha iniziato ad usare il Viagra su prescrizione del suo medico, troppo scottato dagli insuccessi nell’intimità con la ex moglie. L’amante ha accesso nella sua abitazione negli orari in cui la ex moglie si trova al lavoro. In una di queste occasioni, tuttavia, l’uomo ha assunto tre pillole blu in quanto timoroso di un insuccesso a causa delle scarse ore di sonno: “Dopo che se n’è andata mi è rimasta un’erezione dolorosa per ore. È stato terribile, non potevo andare a prendere i miei figli a scuola. Rimasi a casa a letto fingendo di avere mal di pancia”.

Oltre all’erezione “imbarazzante” (così la definisce l’anonimo testimone), il 52enne accusava anche un forte mal di testa. “Ora sono preoccupato di aver causato danni a lungo termine a me stesso e se non posso prendere il Viagra non sarò in grado di fare sesso”.

La risposta

La risposta arriva proprio da Deidre Sanders, curatrice della rubrica nonché giornalista e consulente molto popolare nel Regno Unito:

È fondamentale attenersi al dosaggio prescritto dal medico. Prendere troppo Viagra può causare forti mal di testa e bassa pressione sanguigna. Dosi più elevate possono anche causare priapismo, un’erezione dolorosa e di lunga durata. Ciò può causare danni ai tessuti del pene. Quindi per favore torna dal tuo medico di famiglia e spiega cosa è successo. Potrebbe valere la pena esplorare altre opzioni di trattamento.

