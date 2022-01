Assai diffusi problemi Vodafone e PosteMobile oggi: la rete non funziona ed è down in 3 regioni

Appaiono enormemente diffusi alcuni problemi Vodafone e PosteMobile oggi, in misura assai diversa rispetto a quello che vi abbiamo riportato in primavera, quando abbiamo trattato alcuni disservizi dell’operatore sparsi in Italia. Il down di stamane, secondo quanto è stato raccolto negli ultimi minuti, dovrebbe essere circoscritto a poche regioni dove la rete non funziona. Tuttavia, pare ci siano intere province completamente isolate, stando anche alle conferme che abbiamo avuto dalle nostre fonti all’interno dell’assistenza della compagnia telefonica.

Conferme sui problemi Vodafone e PosteMobile oggi: la rete non funziona con down in diverse province

Dunque, se avete difficoltà con la connessione mobile o domestica, sappiate che il vostro non è al momento un caso isolato. Fondamentalmente, si registrano problemi Vodafone e PosteMobile oggi in Abruzzo, Molise e Marche. Non escludiamo che il discorso possa investire province specifiche e non l’intero territorio regionale, ma anche che nelle prossime ore ci possano essere disservizi altrove. A prescindere dall’evoluzione di questa storia, prendiamo atto che la rete non funziona a detta di tanti clienti, nell’ambito di un vero e proprio down.

Chi vi scrive si trova da un mese circa a Pescara, confermando il blackout per la rete dell’operatore rosso. La speranza è che questo disservizio possa durare poco, in quanto chi ha Vodafone si trova al momento del tutto isolato. Da casa, infatti, non si possono effettuare o ricevere chiamate, così come la linea Internet appare saltata. Oltre ad aver preso contatti con l’assistenza, nel tentativo di capirci qualcosa di più sui problemi Vodafone, stiamo monitorando anche i rilevamenti in tempo reale su appositi siti.

Difficile dire se i problemi Vodafone e PosteMobile siano connessi tra loro, ma stiamo provando a capire anche questo. Pur essendo geograficamente circoscritto, resta comunque evidente il down in corso con la rete che non funziona nelle regioni indicate.

