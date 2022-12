Anthony Hopkins al posto di Ratzinger su Repubblica: questa una divertente segnalazione che ci è pervenuta. A volte il destino arriva per vie traverse e misteriose, a volte nella tragedia più grande qualcosa arriva per strappare un sorriso.

Le vie del Destino, sono più grandi e infinite di quelle dell’Uomo.

Anthony Hopkins al posto di Ratzinger su Repubblica, ma per poco

L’errore è stato presto corretto, troppo rapidamente per essere archiviato sui vari servizi che “immortalano” versioni passate dei siti, ma non abbastanza per sfuggire a portali come Tag24 e il Sussidiario.

È la tempesta perfetta: Papa Ratzinger muore il giorno in cui Anthony Hopkins compie gli anni.

Quell’Anthony Hopkins che, tra i mille mirabili ruoli della sua carriera ha interpretato proprio un somigliantissimo Papa Ratzinger, stanco e infiacchito nel fisico ma non nella mente alla fine del suo magistero, in una serie di dialoghi col suo successore Bergoglio.

Il tutto nel film “I Due Papi”, tutt’ora reperibile su Netflix.

Quindi per quasi tre ore, sulle pagine virtuali di La Repubblica, Antony Hopkins è apparso nel ruolo di un somigliantissimo Ratzinger nel ruolo del defunto Ratzinger.

Errore notato da un social, Twitter, che stava in quel momento celebrando due uomini, il vivo ed il morto, l’attore e l’impersonato, il ruolo e la persona dietro il ruolo.

E tutto questo, in fondo, è meraviglioso.

