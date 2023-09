Annunciano la scomparsa di Carmine Fasano, volto di ‘La Corrida’: le prime analisi

Ci sono nuovamente voci che vanno prese in considerazione in queste ore a proposito di Carmine Fasano, volto storico della trasmissione “La Corrida“, condotta da una leggenda come Corrado venuto ormai a mancare diversi anni fa. Uno dei protagonisti assoluti di quel programma è stato proprio il signore di Vietri sul Mare, in grado di farsi voler bene da milioni di italiani. In effetti, la sua età impone dei dubbi sulle sorti di questa persona, in attesa di ottenere riscontri più concreti sotto questo punto di vista.

Danno per scontata la scomparsa di Carmine Fasano, volto di ‘La Corrida’: prime informazioni raccolte

In effetti, all’interno di alcuni social gira la voce che ci abbia lasciati anche Carmine Fasano, al punto che in molti ci hanno chiesto informazioni in merito. Come avvenuto in altre circostanze (vedere per credere gli articoli che abbiamo pubblicato sul nostro sito di recente), consigliamo a tutti la massima prudenza in assenza di riscontri ufficiali in grado di spazzare via ogni dubbio. A maggior ragione, trattandosi di una persona oggettivamente avanti con l’età e da tempo lontana dalle luci dei riflettori televisivi.

Al momento della pubblicazione del nostro articolo, dunque, riteniamo giusto uscire con “analisi in corso“, fermo restando che ci siamo attivati nei limiti del possibile per avere feedback direttamente da persone vicine allo stesso Carmine Fasano. Qualora dovessimo avere ulteriori informazioni sotto questo punto di vista, come sempre accade in casi simili, provvederemo ad aggiornare il nostro articolo. Così facendo, daremo un contributo a chi è legittimamente in pensiero sul suo destino.

Tutti, negli anni, ci siamo affezionati a Carmine Fasano attraverso “La Corrida”, ma emettere sentenze in queste ore non sarebbe giusto nei confronti di coloro che lo hanno conosciuto. Faremo tutto il possibile per fornirvi prima possibile riscontri più concreti sui rumors che circolano oggi.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.