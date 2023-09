Tra Giorgio Napolitano morto, malattia e solite correlazioni oggi: andiamoci piano

Bisogna essere cauti, oggi, quando si parla di Giorgio Napolitano morto, malattia e solite correlazioni. In sostanza, Giorgio Napolitano non è morto, l’ex Capo dello Stato sta affrontando un periodo complicato a livello di salute, ma attualmente sta lottando per superare tali difficoltà. Eppure, nelle ultime ore, la notizia della morte di Giorgio Napolitano sta facendo capolino sui social e su qualche blog, ma pur ritrovandosi in condizioni gravi, l’ex Capo dello Stato continua a resistere.

Stop alle voci infondante su Giorgio Napolitano morto, malattia e solite correlazioni oggi 19 settembre

Già in passato, comunque, abbiamo parlato delle sue condizioni di salute con altri articoli. Attenzione anche alle notizie che stanno emergendo sulla sua patologia, al momento non è assolutamente chiaro cosa abbia causato queste complicazioni legate alla sua salute. La malattia di Giorgio Napolitano non è mai stata comunicata, seppur sia stato sottoposto in passato a due operazioni non semplicissime. A maggio del 2022 è stato operato all’addome, superando però al meglio l’operazione, nonostante la sua età piuttosto avanzata.

Oggi ha 98 anni e le sue condizioni di salute sono peggiorate, ma Giorgio Napolitano non è morto. Nel 2018 è stato sottoposto ad un intervento all’aorta, quindi operazione differente rispetto a quella recente che ha visto coinvolto l’addome. Non emergono, per ora, fonti ufficiali su quale sia la malattia che in queste ultime ore sta creando notevoli problemi di salute a Giorgio Napolitano, uno dei personaggi che ha fatto la storia della politica italiana.

L’ex Capo dello Stato sembra stia vivendo un periodo davvero difficile per la sua salute, ma ribadiamo il concetto di come non sia morto. Le notizie sulla scomparsa di Giorgio Napolitano sono assolutamente false, ma indubbiamente il suo quadro clinico risulta essere peggiorato.

Si attende qualche comunicazione ufficiale da parte dell’entourage dell’ex Capo dello Stato, anche per avere maggiori informazioni sulla malattia che sta affrontando e che al momento non è assolutamente nota. Le uniche notizie ufficiali riguardano le due operazioni subite in passato, per il resto tutto è ancora incerto. Insomma, serve rispetto ed evitare di parlare frettolosamente di Giorgio Napolitano morto, malattia e solite correlazioni oggi 19 settembre.

