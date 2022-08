Alessia Marcuzzi salvata da Wilma Faissol con la manovra di Heimlich: conoscerla è cruciale

Da sempre molto sottovalutata, la manovra di Heimlich a quanto pare ha consentito a Wilma Faissol di salvare la vita ad Alessia Marcuzzi. L’attuale compagna di Francesco Facchinetti, infatti, è stata prontissima nel comprendere la situazione durante una cena a Londra in cui erano presenti anche altre persone, al punto da fare la cosa giusta per impedire conseguenze tragiche per l’ex moglie del deejay. Le due, infatti, sono molto amiche e la presenza dell’italo-brasiliana al tavolo ha fatto tutta la differenza del mondo.

Fondamentale approfondire la storia di Alessia Marcuzzi salvata da Wilma Faissol con la manovra di Heimlich

In passato, sulle nostre pagine, abbiamo parlato della conduttrice in ben altri contesti, mentre oggi bisogna ricostruire quanto avvenuto nel corso delle ultime ore. Oggi 8 agosto, in ogni caso, risulta cruciale approfondire la vicenda di Alessia Marcuzzi salvata da Wilma Faissol con la manovra di Heimlich. Se non altro, perché in questo modo più persone potranno conoscere la procedura, utilissima soprattutto coi bambini che a volte approcciano determinate pietanze in modo sbagliato con la masticazione.

Ci sono diversi video in rete che ci spiegano non solo la manovra di Heimlich, la stessa che ha consentito a Wilma Faissol di salvare la vita ad Alessia Marcuzzi, ma anche altre procedure che in determinate circostanze si potrebbero rivelare più efficaci. Discorso che va fatto sia sugli adulti, sia come accennato sui bambini. Al più, tra una corporatura e l’altra, può cambiare la postura da assumere per provare il salvataggio, ma i movimenti da fare sono sostanzialmente gli stessi.

Insomma, da un fatto di cronaca, fortunatamente a lieto fine, come quello di Alessia Marcuzzi salvata da Wilma Faissol con la manovra di Heimlich, si possono recuperare insegnamenti importanti. Non occorre improvvisare, ma formarsi prima del tempo, in modo da farsi trovare pronti al momento del bisogno.

