Alessia Marcuzzi è stata arrestata: ennesima bufala di questo 2023

Ci hanno segnalato i nostri lettori, proprio in queste ore, un post che circola sui social con tanto di titolone “Alessia Marcuzzi è stata arrestata“. Ovviamente, mettendo in risalto l’aspetto della nota conduttrice che da anni è tanto apprezzata dal pubblico. Un annuncio che per forza di cose fa rumore, ma se in passato abbiamo parlato di lei per notizie vere, quando ha rischiato di lasciarci la pelle, oggi 18 settembre occorre premettere che siamo al cospetto dell’ennesima bufala di questo 2023.

Alessia Marcuzzi è stata arrestata: ancora una fake news che circola sui social oggi

Dunque, ‘Alessia Marcuzzi è stata arrestata’ è una notizia totalmente priva di fonti. Considerando il fatto che sarebbe forzato parlare di clickbait, è inevitabile che si smentisca con vigore ogni voce in merito, etichettando il tutto come “bufala”. Difficile dire se la fake news di oggi sia frutto di uno scherzo, o in alternativa di un tentativo condotto da persone propense a screditarla. A prescindere dal movente, è fondamentale gettare immediatamente acqua sul fuoco.

Del resto, come sempre accade in questi casi, sono sempre i personaggi pubblici a finire nel mirino di chi è sempre pronto ad inondare il web di notizie false. Spiace che sia toccato a lei oggi, in nome di un trend che vede sempre più VIP al centro di rumors del tutto infondati. Basti pensare al fatto che nelle ultime due settimane anche Paolo Bonolis sia stato costretto a fare i conti con la stessissima bufala riportata oggi.

Dal nostro punto di vista, possiamo soltanto ribadire che i post su ‘Alessia Marcuzzi è stata arrestata’ siano del tutto falsi. Fate sempre molta attenzione ai contenuti che trovate sui social, tenendo a mente che la foto di un personaggio famoso, accompagnata da un messaggio apparentemente di cronaca, non possa mai rappresentare di suo una “notizia vera a prescindere“.

