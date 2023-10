Accusa pesante per ‘La Filetteria Italiana’ da Le Iene su carni servite: cosa c’è di vero

Sono arrivate in queste ore alcune accuse pesanti, tramite servizio puntalmente mandato in onda sulle reti Mediaset, per ‘La Filetteria Italiana‘ da Le Iene. Nel corso della sequenza video, disponibile anche sul sito dell’emittente, sono arrivate le prime repliche ufficiali da parte dei responsabili della catena che, da anni, si occupa di ristorazione con un focus sulle cosiddette “carni esotiche”. Si tratta di prodotti che, menù alla mano, hanno un costo elevato, servendo ai propri clienti piatti molto specifici.

Cosa emerge dall’accusa per ‘La Filetteria Italiana’ da Le Iene dopo il servizio di ieri

Basti pensare alla carne di bisonte e cammello, con un prodotto finale in teoria pregiato e per una nicchia che ha tendenzialmente una maggiore capacità di spesa. Il problema è sorto nel momento in cui è arrivata un’accusa a dir poco pesante per ‘La Filetteria Italiana’, in merito ad un servizio mandato in onda da Le Iene nelle ultime ore. In attesa che ci siano ulteriori analisi sui piatti serviti dai clienti (chiunque sia stato lì negli ultimi anni, per forza di cose ora vuole vederci chiaro), abbiamo le prime repliche ufficiali.

In passato abbiamo parlato dei servizio mandati in onda da “Le Iene” in contesti completamente differenti, come osservato a suo tempo con Aurora Ramazzotti. In cosa consiste l’accusa per ‘La Filetteria Italiana’ pervenuta da Le Iene? I giornalisti, in incognito, hanno ordinato carne di bisonte e cammello da asporto, per poi far effettuare analisi approfondite tramite soggetti terzi. I test in questione hanno rivelato che, in realtà, si trattasse di carne di cavallo e di manzo. Prodotti decisamente più economici rispetto a quelli pubblicizzati.

Il proprietario della catena ha dapprima fatto presente che sia impossibile il controllo di ogni prodotto, per poi tacere sulle domande riguardanti l’eventuale indottrinamento ai dipendenti sul servire carni differenti da quelle ordinate dai clienti. Le carni incriminate sono state tolte dal menù dopo l’intervento dei NAS, che avranno il compito di confermare o meno le accuse provenienti da Le Iene per “La Filetteria Italiana”. A quel punto sarà poi chiaro il destino della catena.

