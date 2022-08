Strumentalizzata Aurora Ramazzotti a “Le Iene” sui vizi legati alla sua intimità

Si torna a parlare di Aurora Ramazzotti oggi, in merito alle sue dichiarazioni e alle preferenze della diretta interessata nell’intimità della camera da letto. A dirla tutta, qualcuno sta sfruttando il suo essere in trend ad agosto per alimentare disinformazione. Come? Andando a ripescare interviste del passato, come quella rilasciata a “Le Iene” alcuni mesi fa, con il chiaro intento di fare clickbait. Al costo di creare un qualche genere di danno all’immagine della figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker.

False credenze su Aurora Ramazzotti, dopo l’intervista a “Le Iene” sui vizi legati alla sua intimità

Probabile che qualche sito abbia voluto sfruttare il clamore su di lei di questi giorni, dopo le polemiche innescate dalle sue parole in merito alle donne che devono aiutare gli uomini nell’individuare il clitoride. Ne abbiamo parlato di recente con un altro articolo. Per quali ragioni parliamo senza mezzi termini di strumentalizzazioni legati ad Aurora Ramazzotti e alla sua intervista rilasciata a “Le Iene”, soprattutto per quanto concerne i vizi legati all’intimità della ragazza? Proviamo a capirlo insieme.

Come riportato da alcune testate a suo tempo, Aurora Ramazzotti a maggio 2022 ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Le Iene” insieme al suo fidanzato. Si è parlato della loro vita sessuale, senza particolari freni inibitori. In quel frangente, la giovane ha fatto sapere pubblicamente di praticare sesso orale, ma di non concedersi con il cosiddetto “lato B”. A suo dire, destinato a “buttare fuori”. Eppure, i meme di queste ore sembrano dire l’esatto opposto.

Il tutto, senza dimenticare il fatto che l’intervista ad Aurora Ramazzotti a Le Iene sia puntualmente decontestualizzata. Già, perché non fu una sua forzatura parlare delle pratiche sessuali della coppia. Il servizio in questione rientrava in una serie di interviste anche ad altri personaggi famosi, in cui venivano affrontate le stesse tematiche. Insomma, solo mezzucci utilizzati dal sitarello del giorno.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.