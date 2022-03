Accesa discussione tra Orsini e Parsi a Cartabianca: collegamento interrotto e ricostruzione

Durante la trasmissione di Bianca Berlinguer, Cartabianca in onda su Rai 3, c’è stato un diverbio tra il politologo e docente alla Cattolica Vittorio Parsi ed il professor Alessandro Orsini, con l’uscita di scena del primo. Parsi ha deciso di abbandonare all’improvviso il collegamento con Cartabianca lasciando tutti alquanto sorpresi. Cos’è accaduto di così grave che ha scatenato questa reazione inaspettata da parte del politologo?

Ricostruiamo la discussione tra Orsini e Parsi a Cartabianca

Altra discussione con Orsini protagonista, dopo aver chiarito alcuni aspetti sul suo futuro universitario pochi giorni fa. Argomento della serata è stato come sempre il conflitto tra Ucraina e Russia, qui Parsi si è mostrato sin da subito infastidito dal modo in cui è stato portato avanti il discorso, prendendosela inizialmente con la conduttrice Bianca Berlinguer.

La conduttrice aveva provato a riassumere il pensiero di Parsi, quest’ultimo però l’ha corretta dicendo che la Turchia avesse inviato armi in Ucraina, contrariamente da quanto lei avesse affermato. Il docente ha quindi iniziato a mostrare segni di insofferenza, dicendo che non avrebbe proseguito i suoi interventi in trasmissione, evidenziando come i patti con lei fossero stati ben diversi.

Bianca Berlinguer gli aveva promesso che avrebbero parlato solo di fatti, cosa invece non avvenuta durante il suo collegamento. La conduttrice di Cartabianca gli ha fatto però notare come l’argomento fosse proprio legato ai fatti accaduti durante questa guerra tra Ucraina e Russia. Ecco che poi è subentrata l’entrata in gioco del professor Alessandro Orsini, il quale fa notare come in realtà Parsi abbia fatto solo una figuraccia, avendo fatto un intervento saccente, principalmente perché non aveva assolutamente nulla da dire a riguardo.

Non è mancata ovviamente la risposta da parte di Parsi che ha voluto evidenziare come il suo obiettivo fosse proprio quello di evitare di fare da cassa di risonanza a queste buffonate. Dopo tale parole Parsi ha lasciato il collegamento, con grande stupore da parte degli altri ospiti e della stessa Berlinguer. Schermo del collegamento nero e grande imbarazzo in studio anche per Orsini, stando al video originale.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.