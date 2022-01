A Pillon non va giù Drusilla Foer al Festival di Sanremo 2022: chi è e gaffe su Amadeus

Nuova polemica, oggi 13 gennaio, direttamente da Simone Pillon, considerando il fatto che all’esponente della Lega non vada giù che al Festival di Sanremo ci sia Drusilla Foer. Chi è colei che spalleggerà Amadeus nella conduzione di un evento così importante? Il quesito è inevitabile, a distanza di poche settimane dal precedente fatto poco gradito all’esponente della Lega. Andiamo con ordine, soffermandoci in prima istanza sulle parole pronunciate da questo controverso personaggio politico.

Cosa ha detto Simone Pillon su Drusilla Foer al Festival di Sanremo 2022: chi è e dimenticanza su Amadeus

Proviamo a contestualizzare. Tra le co-conduttrici di Amadeus al Festival di Sanremo 2022 avremo anche Drusilla Foer, personaggio diventato molto popolare sul web in questi anni. In verità, il suo vero nome all’anagrafe è Gianluca Gori e si tratta di una figura che nasce come fotografo toscano. Tanto è bastato per far alterare Simone Pillon, il quale su Facebook ha mostrato il proprio risentimento perché sempre più LGBT vedono che a loro sia assegnata la quota gender-inclusive già nella fase di scelta dei conduttori.

Sarcasticamente, poi, lo stesso Pillon si chiede se, sempre in rispetto delle quote, non possa essere possibile avere tra i co-presentatori un normale papà “di ispirazione conservatrice”. In tanti, nei commenti, gli hanno fatto presente che il conduttore sia Amadeus anche quest’anno, ponendo l’accento sulla sua vita privata che prevede la figura della moglie con figli.

Tra questi, Vincenzo Maisto, non così tenero con Simone Pillon. Dopo le obiezioni su Amadeus, il leghista ha provato a gettare acqua sul fuoco, ma non ci è riuscito: “Lo so, ma non mi risulta particolarmente conservatore. P.s. Impara il rispetto per chi non la pensa come te”. Più dura la reazione di Tommaso Zorzi: “Ma io perché mi devo svegliare e leggere la tua diarrea verbale?”. Dunque, stavolta tocca a Drusilla Foer, visto che ora sappiamo chi è.

