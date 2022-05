79 anni, muore il compositore e musicista Vangelis

Evángelos Odysséas Papathanassíou, per il mondo Vangelis è un nome importante nella storia della musica, in particolar modo nella storia della musica cinematografica.

Nato a Volo, in Tessaglia, apprese i rudimenti della musica da autodidatta e sulla passione pose le basi della sua futura carriera.

Carriera musicale nel progressive Rock, che lo portò dal gruppo Formix (1963) agli Aphrodite’s Child (1967-1972). Quest’ultima tutt’ora una band di culto nell’ambiente nonostante la corta vita e il focus sostanzialmente europeo.

Ma tutti coloro che leggono questo articolo staranno pensando ai successi nella cinematografia: ad esempio a Chariots of Fire, l’ormai leggendario e pluripremiato tema di “Momenti di Gloria” (1981).

O l’altrettanto iconico tema di Blade Runner, l’anno successivo.

Film che puoi sentire in ogni senso: nel senso che poche delle note di Vangelis hanno tanta potenza immaginativa da richiamare alla mente non solo l’intera canzone, non solo l’intera traccia audio, ma un intero film.

Vangelis ha continuato la sua poliedrica carriera, scrivendo spartiti per teatro e balletto. Ha anche firmato la colonna sonora di eventi importanti, tra cui i Giochi Olimpici del 2000 a Sydney, i Mondiali del 2002 in Giappone e Corea del Sud e i Giochi Olimpici del 2004 ad Atene.

E si è spento il 17 maggio di quest’anno in ospedale, annuncio sobriamente dato dal Primo Ministro Greco.

