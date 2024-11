Zero sensibilità su Roberto Baggio morto a Milano oggi: malintesi e confusione con Davide

Stiamo assistendo proprio in queste ore al ritorno di una vecchia bufala, visto che si parla con insistenza di Roberto Baggio morto oggi 16 novembre. I lettori più attenti, con ogni probabilità, ricorderanno che abbbiamo trattato la medesima storia durante l’estate. Per questo motivo, è lecito chiedersi come sia tornata la fake news e cosa ci sia alla base di tutto.

In ogni caso, è importante smentire le voci odierne, visto che molto spesso gli utenti ricondividono post del genere senza approfondire e, soprattutto, senza verificare tramite fonti più autorevoli, visto che tutto nasce da una parziale omonimia e dal triste caso di Davide Baggio.

Sta tornando il malinteso su Roberto Baggio morto dopo la sua ultima intervista: alcuni chiarimenti a margine su Davide



Sostanzialmente, è la stessissima notizia che abbiamo portato alla vostra attenzione a luglio, con il solito acchiappaclick davvero indecoroso. Per farvela breve, alcune pagine Facebook stanno sfruttando una recente intervista ed un fatto di cronaca di alcuni mesi fa.

Si tratta di un italiano all’estero in vacanza, Davide Baggio, che purtroppo ha perso la vita in seguito ad un incidente. Tanto è bastato per indurre le suddette fanpage a parlare di lutto devastante, con tanto di foto del diretto interessato. Un messaggio chiaro, senza mezzi termini, che trasmette il peggio a coloro che negli anni hanno imparato ad apprezzare il volto noto del cinema italiano.

La strategia del resto, è sempre la stessa, in quanto viene posto un commento sotto la foto, nel tentativo di indurre gli utenti a visitare il sito in questione. Una strategia poco corretta, in quanto solo nel pezzo viene specificato che, in realtà, la persona passata a miglior vita sia l’uomo che con l’ex calciatore condivide solo il cognome. Insomma, il solito clickbait al quale ci siamo abituati negli ultimi anni, visto che Roberto Baggio, pur essendo lontano dai riflettori oggi e dagli studi televisivi di Milano, è vivo e vegeto.

Fate sempre molta attenzione a quello che leggete sui social, considerando che in tanti hanno creduto alle voci su Roberto Baggio morto nel corso delle ultime ore.

