Intollerabili uscite su Roberto Baggio morto: sfruttate le ultime notizie su Davide Baggio

Stiamo assistendo in queste ore a quelle che possiamo definire intollerabili uscite su Roberto Baggio morto, considerando il fatto che, a conti fatti, alcune pagine social pare stiano sfrutando al massimo le ultime notizie su Davide Baggio, venuto a mancare in queste ore per un tragico incidente. Diciamocelo senza troppi giri di parole: qualcuno sta provando ad utilizzare il cognome in comune tra i due, omettendo volutamente e con furbizia il nome, nel tentantivo di dare la sensazione che ci abbia lasciati l’ex calciatore.

Ancora malintesi su Roberto Baggio morto oggi: sono state sfruttate le ultime notizie su Davide Baggio

Già, perché l’addio ad un generico Baggio, con tanto di foto di una vettura incidentata, per forza di cose induce buona parte del pubblico a pensare che a lasciarci sia stato il calciatore che nel corso della sua carriera ha indossato le maglie, tra le altre, di Fiorentina e Juventus. Senza dimenticare Inter, Milan, Bologna e Brescia. In passato, anche sul nostro sito, è capitato di parlare di Roberto Baggio, in merito alle presunte frecciate dirette a Daniele Adani, alla luce di alcuni post che sono apparsi sui socal a tempo.

Purtroppo a lasciarci è stato il triatleta Daniele Baggio, di 56 anni, per le conseguenze di un incidente stradale. Al momento della pubblicazione del nostro approfondimento, anche sua moglie versa in gravi condizioni. Il fatto di cronaca è avvenuto in Egitto, dove i due si trovavano in vacanza.

Troppo ghiotta, per alcuni, l’occasione che si era presentata con una persona venuta a mancare e con un cognome del genere, a testimonianza del fatto che i post acchiappaclick evidentemente non si fermano neppure al cospetto di annunci così tristi. Dunque, mettiamo da parte i rumors di oggi su Roberto Baggio morto, limitandoci al cordoglio dopo aver appreso le ultime notizie su Davide Baggio

