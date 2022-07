Zero molestie di Alika Ogochukwu a Civitanova Marche: parla la compagna dell’aggressore

Emergono nuovi elementi, in queste ore, a proposito dei fatti di Civitanova Marche, in merito all’omicidio di Alika Ogochukwu. Aspetti che, per l’ennesima volta, ci dicono come spesso e volentieri il mondo dei giornalisti tenda ad essere frettoloso ed impreciso nel provare a spiegare alcuni gesti folli. Il tutto, nell’ambito di storie che spesso e volentieri finiscono in tragedia, come abbiamo avuto modo di constatare nella giornata di ieri con un primo approfondimento su questa triste fatto di cronaca.

Nessuna molestia di Alika Ogochukwu a Civitanova Marche: testimonianza della compagna dell’aggressore

Parte della stampa, tra venerdì sera e sabato mattina, ha parlato incautamente di presunte molestie da parte di Alika Ogochukwu nei confronti di una donna a Civitanova Marche. Approccio, quello del venditore ambulante, che avrebbe innescato la reazione furiosa dell’uomo di 32 anni che lo ha poi finito a mani nude. Fondamentale, sotto questo punto di vista, quanto riportato da Fanpage domenica mattina, con tanto di testimonianza proprio della compagna dell’aggressore.

In primo luogo, la donna non avrebbe assistito alla violenza, contrariamente a quanto riportato da alcuni siti. Dalle sue parole emerge che Alika Ogochukwu avrebbe richiesto dei soldi alla coppia in un primo momento. Anche con una certa insistenza e toccando il braccio della diretta interessata. Insomma, un approccio diretto, ma nulla di trascendentale. Successivamente i due hanno proseguito nella loro marcia e lei è entrata in un negozio.

Il compagno è rimasto fuori, ma nell’attesa avrebbe deciso di inseguire Alika Ogochukwu e di fargliela pagare con l’aggressione ormai nota a tutti. Uscendo dal negozio di Civitanova Marche, la donna è stata raggiunta dal compagno sporco di sangue e con il telefono della vittima. Proprio in quei secondi l’avrebbe invitata ad allontanarsi dal posto per aver picchiato un uomo. Gli inquirenti stanno ora verificando l’autenticità della testimonianza, che cancella la storia degli apprezzamenti e delle molestie sulla carta.

