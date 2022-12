Wikipedia annuncia la vittoria di Greta Thunberg su Andrew Tate, ma per trolling. Questo il risultato di un edit durato solo un’ora, ma un’ora assai brillante sull’Enciclopedia pubblica online

La cui forza e debolezza insieme è poter essere editata di tutti.

La “zampata del trollone” si riferisce alla faida unilaterale voluta da Andrew Tate, ex campione di MMA ora ceduto al mondo dei corsi di autoaiuto e autorealizzazione con puntate sul complottismo e Greta Thunberg, giovane attivista climatica.

Nelle puntate precedenti della vicenda Andrew Tate, dopo aver cercato di attirare l’attenzione della giovane con montaggi video in cui paragonava i discorsi di lei alle grandi ricchezze e lussi di lui, aveva provato ad approcciarla chiedendole il suo indirizzo per inviarle l’elenco delle sue rombanti auto da corsa e le loro emissioni.

Invero assai salacemente, con una rapidità di esecuzione tale da troncare la discussione, la giovane aveva finalmente riscontrato le sue attenzioni, ma solo per invitarlo a scrivere la sua email a “celhopiccolo@fattiunavita.com”.

La risposta è stata accolta dai social come il trionfo della Thunberg, con qualche doglianza dei fan dell’ex atleta e una sua risposta decisamente sottotono, virante verso il complottismo, in cui tra qualche mugugno l’ex campione l’accusava di essere una schiava “della Matrix”, facendo riferimento alla solita trita teoria complottista dei “Poteri Forti” che dominano il mondo.

Una mano anonima ha voluto rileggere su Wikipedia l’evento in chiave MMA: così, per un’ora sola su Wikipedia, Andrew Tate è tornato sul Ring.

Per subire KO Tecnico al primo secondo della prima ripresa.

Per i non avvezzi al gergo tecnico, mentre un KO è semplicemente l’avversario che crolla in terra incapace di rialzarsi, il KO Tecnico si ha quando l’arbitro certifica che l’atleta non è più in grado di difendersi coscientemente o intelligentemente dalla soverchiante azione dell’avversario.

E un incontro virtuale per le strade di Twitter è stato vinto da Greta Thunberg.

