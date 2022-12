Andrew Tate risponde a Greta Thunberg: “Sei schiava della Matrix”

La querelle tra Andrew Tate e Greta Thunberg continua a colpi di tweet. Nella giornata di ieri l’ex kickboxer aveva provocato l’attivista ostentando le emissioni delle automobili in suo possesso. Greta Thunberg gli aveva risposto per le rime, per questo Tate ha postato la sua replica nelle ultime ore.

Andrew Tate ha pubblicato un video per rispondere a Greta Thunberg, continuando sulla linea delle allusioni sessuali.

Nella provocazione di ieri, l’ex kickboxer aveva scritto:

L’attivista gli aveva risposto: “Sì, ti prego, illuminami. Scrivimi pure a smalldickenergy@getalife.com (complessodapenepiccolo@fattiunavita.com).

Alle 22:26 della sera del 28 dicembre 2022 Andrew Tate è tornato su Twitter e ha risposto all’attivista con un video. Nel testo in calce, Tate scrive:

Tate, che nel video di risposta fuma un sigaro, dice:

Non sono solito rispondere a delle controversie online, ma ora la stampa mainstream sta commentando il fatto che io abbia promesso a Greta Thunberg di inviarle una lista delle mie auto con grandi emissioni. Lei mi ha risposto mandandomi il suo indirizzo email. Ma io non ce l’ho assolutamente con Greta. Perché dovrebbe avere una mail del genere? Non voglio presumere il suo gender, diciamo che è cinquanta e cinquanta. Lei non capisce di essere stata programmata, non capisce di essere una schiava della Matrix, lei è convinta di agire nel giusto. Qualcuno ha convinto lei di convincere voi di pregare i vostri governi di tassarvi fino alla povertà estrema per far smettere al sole di essere caldo.