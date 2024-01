Virginia Raffaele a ‘Che tempo che fa’ non ha parlato di Banca d’Italia e voi rischiate denunce

Virginia Raffaele a ‘Che tempo che fa’ non ha parlato di Banca d’Italia durante il suo intervento e voi che ricondividete questa storia, a conti fatti, rischiate denunce. Si continua a parlare di fake news diffuse su Facebook che riguardano Virginia Raffaele, ormai presente in queste truffe online da tempo e che potrebbe questa volta non lasciare correre senza provvedimenti.

Focus su Virginia Raffaele a ‘Che tempo che fa’ non ha parlato di Banca d’Italia: cosa rischia chi ci casca

Occorre farla finita con questa storia, a maggior ragione dopo la nostra analisi dei giorni scorsi. Lo stile utilizzato da queste bufale è sempre lo stesso, si prende il nome di un personaggio famoso e lo si associa ad una notizia in cui si parla di grandi somme di denaro guadagnate attraverso piccoli investimenti. In questo caso particolare Virginia Raffaele viene menzionata in un articolo in cui parla di come sia riuscita a guadagnare tanti soldi attraverso una piattaforma di investimenti.

Abbiamo insomma più volte evidenziato questo trucco utilizzato dai truffatori per ingannare qualche utente meno attento, lasciandosi abbindolare dal nome del personaggio famoso e da immagini che sono effettivamente reali. All’interno di questi articoli fake, infatti, vengono prese immagini da trasmissioni dove appunto hanno partecipato i protagonisti della fake news, ma evidenziando un virgolettato assolutamente falso.

Virginia Raffaele continua ad essere vittima di queste fake news che parlano di grandi guadagni arrivati attraverso una determinata piattaforma di investimenti, ma ora le cose sembrano essere cambiate. L’attrice e presentatrice infatti potrebbe denunciare potenzialmente chi alimenta la bufala. Ritrovare costantemente il proprio nome accostato a fake news di questo tipo, che non sono altro che articoli truffa, può alla lunga stancare.

Si consiglia quindi di porre fine alla condivisione di notizie false, non assicurandosi della fonte, perché si potrebbe anche essere denunciati. Il consiglio che possiamo dare è sempre lo stesso, non credere a titoli sensazionalistici in cui personaggi famosi fanno dichiarazioni altisonanti, soprattutto su come guadagnare una montagna di soldi.

Si tratta sempre delle stesse bufale, dove a cambiare è solo il nome del vip o della trasmissione coinvolta, ma il succo resta pressoché lo stesso. Virginia Raffaele è quella più colpita da queste bufale ed ora potrebbe anche decidere di passare all’azione denunciando potenzialmente chi alimenta queste fake news. Insomma, stop ai post su Virginia Raffaele a ‘Che tempo che fa’, visto che non ha parlato di Banca d’Italia.

