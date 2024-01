Cosa ha detto Virginia Raffaele da Fazio a ‘Che tempo che fa’ sulla Banca d’Italia: vecchia bufala

Cosa ha detto Virginia Raffaele da Fazio a ‘Che tempo che fa’ sulla Banca d’Italia? Sta tornando una vecchia bufala. Attenzione ai post truffa presenti su Facebook che vedono volti noti della nostra televisione ad essere coinvolti per attirare quanti più utenti possibili. Nel calderone di queste fake news create ad hoc per truffare gli utenti meno attenti, ecco che ritroviamo per la terza volta Virginia Raffaele.

Cosa ha detto Virginia Raffaele da Fazio a ‘Che tempo che fa’ sulla Banca d’Italia: non ci libereremo mai di questa bufala

Terzo rilancio per questa storia, dopo il nostro ultimo aggiornamento a tema. Si tratta sempre del solito schema, di un’intervista mai avvenuta, ma che riprende nomi di giornali e trasmissioni conosciute come Repubblica e Che tempo che fa. Suo malgrado, la Raffaele, si è ritrovata ad essere per la terza volta protagonista della sponsorizzazione di una piattaforma di investimenti attraverso finti articoli di giornale che parlano di interviste televisive mai avvenute.

Si parla della facilità con la quale Virginia Raffaele è riuscita a fare un sacco di soldi attraverso questa piattaforma di investimenti. Il tutto è ovviamente falso, ma all’interno di questo post di Facebook sono presenti immagini reali di Virginia Raffaele mentre si trovava nella trasmissione di Fabio Fazio. Il trucco quindi è quello di prendere foto reali di questi personaggi famosi, cambiando però completamente il succo dell’intervista.

Si fa credere quindi all’utente che l’ospite famoso in questione stia sponsorizzando un sito di investimenti, invitandolo a fare soldi in maniera semplice e veloce. Qualcuno può quindi essere attirato da questi titoli, che vedono la presenza di personaggi noti del nostro piccolo schermo, cliccare sul link presente all’interno del post ed ecco che va di scena la solita truffa.

Di solito si sceglie la piattaforma Facebook per attirare i vari utenti in questa trappola, con la scelta di volti noti che hanno il compito di attirare subito i più curiosi. Virginia Raffaele è la terza volta ad essere stata coinvolta in questi post truffa di Facebook, divenendo suo malgrado il volto di questi investimenti raccontati attraverso finte interviste. Tanti sono i volti del nostro piccolo schermo ad essere finiti in questi post truffa di Facebook, da Chiara Ferragni a Francesca Fagnani e così via.

Dunque, se vi state chiedendo cosa ha detto Virginia Raffaele da Fazio a ‘Che tempo che fa’ sulla Banca d’Italia, è arrivato il momento di rispondere concretamente ad una vecchia bufala.

