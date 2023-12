Bufera su Virginia Raffaele morta o arrestata da Fazio a ‘Che tempo che fa’: solo bufale

Ci sono almeno due bufale che dobbiamo prendere in esame in queste ore, visto che sui social si parla non solo di Virginia Raffaele morta, ma anche del fatto che quest’ultima sarebbe stata arrestata mentre era ospite di Fabio Fazio. Dunque, si allude alla sua presenza durante “Che tempo che fa”, con un intervento tramite il quale avrebbe invitato gli spettatori a portare a termine alcuni investimenti finanziari. Insomma, occorre un’analisi a 360 gradi per gettare acqua sul fuoco.

Tante fake news su Virginia Raffaele morta o arrestata da Fazio a ‘Che tempo che fa’: occhio alle bufale di oggi

Ad una settimana di distanza dal nostro ultimo report sulla comica, tocca dunque riaffrontare determinati temi con tutte le smentite del caso per coloro che si sono preoccupati per le sue condizioni. Per quale motivo si parla di bufale su Virginia Raffaele morta o arrestata da Fazio a ‘Che tempo che fa’? Andiamo con ordine, perché esattamente come avvenuto con Elisabetta Canalis ed Alessia Marcuzzi, si parla del presunto stato di arresto per questo noto personaggio televisivo.

Si tratta di una notizia falsa, in quanto il post che gira su Facebook rimanda ad una pagina web dove all’utente viene consigliata una specifica piattaforma per fare investimenti. Insomma, nessun riferimento al titolo esca che menziona il suo arresto. Non è un caso che la diretta interessata sia stata attiva sui social e che nessuna agenzia di stampa abbia menzionato fatti simili di recente. Insomma, nessuna differenza rispetto ai due casi simili che hanno preceduto quello odierno.

Inutile dire che anche i rumors su Virginia Raffaele morta ci rimandino ad una fake news. Sono voci collegabili a post clickbait, in quanto non abbiamo alcun riscontro in merito alle condizioni di salute dell’attrice romana. Massima attenzione, come sempre, alle fonti nelle quali ci si imbatte.

