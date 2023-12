Persino Virginia Raffaele arrestata dopo essere stata da Fazio: citazione Banca d’Italia fake

Oggi tocca a Virginia Raffaele arrestata dopo essere stata da Fazio, con tanto di citazione Banca d’Italia fake. Sta circolando la notizia falsa su Virginia Raffaele, nota conduttrice televisiva, che si è ritrovata al centro di rivelazioni finanziarie importanti fornite a La Repubblica, addirittura con l’intervento delle autorità e la possibile fine della sua carriera per queste informazioni shock.

Smentiamo le voci su Virginia Raffaele arrestata dopo essere stata da Fazio: nessuna citazione dalla Banca d’Italia

Fake news molto simile a quella che ha coinvolto Elisabetta Canalis nei giorni scorsi. Non è la prima volta che nomi di personaggi noti del piccolo o grande schermo siano immischiati in questo tipo di fake news, il problema è però sempre lo stesso, ossia che molti utenti credono alla notizia in questione e la condividono sui social, facendola diventare virale.

Ciò è accaduto anche a Virginia Raffaele, ritrovatasi immortalata su questo post che vede il nome di repubblica.it e della BBC News in primo piano, lasciando insomma credere come siano state le due note testate giornalistiche a diffondere la notizia. In realtà non c’entrano assolutamente nulla, sono stati tirati in ballo così come Virginia Raffaele per diffondere una notizia falsa, ma non solo. All’interno di questo post c’è infatti un link ed è qui che entra in ballo la più classica delle truffe.

Aprendo tale link emerge un sito in cui si dice come sia possibile guadagnare facilmente denaro in un giorno. Questa è una classica truffa che viene fatta circolare attirando l’attenzione degli utenti tramite nomi importanti o notizie particolare come quella riguardante Virginia Raffaele che avrebbe rivelato informazioni finanziarie shock. Tra l’altro, in questo post truffa, viene tirato in ballo anche lo stesso direttore de La Repubblica, Maurizio Molinari, che avrebbe definito Virginia Raffaele irresponsabile per aver diffuso informazioni finanziare di tale portata da poter scuotere addirittura le fondamenta della società italiana.

Chiaramente si tratta di un virgolettato falso, tutti questi nomi sono stati tirati in ballo solo per attirare l’attenzione degli utenti e poter generare poi la classica truffa. La notizia su Virginia Raffaele è quindi una bufala a tutti gli effetti, come è falso anche quanto raccontato sul post in questione da Maurizio Molinari. Fate molta attenzione ai post che si condividono sui social. Insomma, smettiamola con Virginia Raffaele arrestata dopo essere stata da Fazio, in merito alla fantomatica citazione dalla Banca d’Italia.

