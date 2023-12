Dicembre con Elisabetta Canalis arrestata mentre era da Cattelan: quarto rilancio della bufala

Ennesimo rilancio della bufala che ci parla di Elisabetta Canalis arrestata mentre era da Cattelan. Già, perché in queste ore ci sono pervenute ulteriori segnalazioni da parte di utenti che si sono imbattuti nel solito post lanciato su Facebook, tramite il quale si ha la forte sensazione che l’ex velina di Striscia la Notizia se la stia passando molto male dal punto di vista giudiziario. Alla luce dei tanti iscritti alla piattaforma di Zuckerberg che stanno ricondividendo il contenuto, tocca dunque tornare sulla vicenda.

Cosa sappiamo sul quarto rilancio della bufala riguardante Elisabetta Canalis arrestata mentre era da Cattelan

A conti fatti, si tratta del quarto rilancio di questa fake news, se pensiamo che ne abbiamo parlato poco più di dieci giorni fa sul nostro sito. In quel frangente, più in particolare, abbiamo specificato che la storia su Elisabetta Canalis arrestata mentre era da Cattelan fosse associabile ad una truffa da circa 250 euro. Fatta questa lunga premessa, è opportuno ricordare a tutti come funzioni la truffa in questione, visto che da mesi non riusciamo ad archiviarla una volta per tutte.

Sostanzialmente il post su Facebook è un clickbait e ci parla di questo famoso personaggio televisivo che durante la trasmissione di Cattelan avrebbe condiviso coi telespettatori alcuni suggerimenti finanziari. Si parla di investimenti evidentemente non leciti, per i quali saremmo addirittura arrivati all’epilogo di Elisabetta Canalis arrestata. Cliccando sul sito in questione, però, si scopre che richiami solo gli elementi grafici di Repubblica e che, in realtà, rimandi altrove.

All’interno della pagina web in questione vengono trattati argomenti differenti, tramite i quali l’utente viene persuaso a scegliere una specifica piattaforma per investire il proprio denaro. Insomma, la storia di Elisabetta Canalis arrestata non è altro che un’esca utilizzata dai truffatori in questione, al punto da poter essere considerata a tutti gli effetti una fake news.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.