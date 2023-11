Ulteriori dettagli su Elisabetta Canalis arrestata mentre era da Cattelan: truffa da 250 euro

Emergono ulteriori dettagli in merito ad una truffa che verte su una fake news, ovvero quella di Elisabetta Canalis arrestata mentre era ospite di Cattelan durante la sua trasmissione. Una vicenda che abbiamo trattato a più riprese sul nostro sito, come si nota anche dal più recente articolo a tema che abbiamo portato alla vostra attenzione. Duplice obiettivo quello dello staff di Bufale, affinché da un lato non si creda alla voce secondo cui l’ex showgirl sia in carcere. Al contempo, ci sono conferme sul fatto che si celi una truffa dietro la vicenda.

Altre informazioni sulla bufala riguardante Elisabetta Canalis arrestata mentre era da Cattelan: truffa che ci costa 250 euro

Sostanzialmente, al di là delle normali considerazioni in merito alla bufala su Elisabetta Canalis arrestata mentre era da Cattelan, occorre far presente a tutti che la truffa in questione ci possa causare un danno pari a 250 euro. Vanno in questa direzione, infatti, i primi feedback offerti da coloro che, con il trascorrere delle settimane, ci sono cascati. Già, perché l’articolo al quale si viene rimandati non fa altro che rimandarci ad investimenti finanziari.

Si tratta di operazioni gestite da piattaforme di cui non si sa nulla e che, secondo alcune persone, tendono a richiedere un contributo iniziale all’utente pari alla cifra citata in precedenza. Quota che, a quanto pare, non rivedremo più. Del resto, un sito che punta ad utilizzare la stessissima grafica di Repubblica, ma che a conti fatti ci rimanda verso un’altra URL, non è che si presenti come fonte particolarmente autorevole.

Dunque, un motivo in più per non credere alla storia di Elisabetta Canalis arrestata mentre era da Cattelan. Con l’aggravante del fatto che dietro la fake news trattata in queste ore pare nascondersi una truffa da 250 euro. Staremo a vedere quale sarà il prossimo personaggio famoso “colpito”.

