Si passa allo scandalo su Elisabetta Canalis arrestata da Cattelan: nuova variante della bufala

Ci sono pervenute in queste ore alcune segnalazioni che evidenziano la diffusione di un’altra bufala riguardante Elisabetta Canalis arrestata, con tanto di scandalo mentre la conduttrice ed ex show girl era ospite di Cattelan. Dunque, siamo al cospetto della terza variante della medesima fake news, che a conti fatti ha lo stesso scopo di sempre. Quando una notizia falsa ha altri fini, con una potenziale truffa per il pubblico, è giusto analizzarla in ogni suo aspetto.

Terza bufala su Elisabetta Canalis arrestata: finto scandalo mentre era ospite di Cattelan

E così, dopo l’approfondimento della scorsa settimana, tocca tornare ancora una volta sul tema. Già, perché dietro il finto scandalo su Elisabetta Canalis arrestata c’è la volontà di utilizzare la grafica di Repubblica per dare la sensazione, soprattutto agli utenti meno esperti, che l’annuncio sia autentico. Così facendo, la potenziale vittima viene riportata su un altro sito, dove vengono suggeriti e ben recensiti determinati annunci finanziari.

Per farvela breve, si tratta di un’esca pensata per farci condurre degli investimenti dal dubbio esito. Senza entrare nel merito della questione, ovviamente più alla portata di esperti del settore, dal nostro punto di vista possiamo soltanto smentire (ancora una volta) ogni rumors relativo ad Elisabetta Canalis arrestata. A maggior ragione oggi, che si parla di un vero e proprio scandalo da Cattelan, con la presentatrice prelevata dalle Forze dell’Ordine per aver suggerito al pubblico alcune operazioni proprio in ambito finanziario.

Non è un caso che molte persone la stiano cercando su Instagram, anche perché la fake news circola con post sponsorizzati su Facebook. Insomma, anche chi ne farebbe volentieri a meno, si ritrova davanti agli occhi una falsità che in passato ha coinvolto altri personaggi famosi. Vedere per credere il caso di Alessia Marcuzzi e Chiara Ferragni. Non esiste alcuno scandalo su Elisabetta Canalis arrestata mentre era al cospetto di Cattelan.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.