Pure a novembre Elisabetta Canalis arrestata con Chiara Ferragni da Cattelan: diamoci un taglio

Pensavamo che la questione potesse in qualche modo sgonfiarsi con il trascorrere dei giorni, ma la storia di Elisabetta Canalis arrestata insieme a Chiara Ferragni mentre entrambe erano ospiti da Cattelan si alimenta giorno dopo giorno. Tutta colpa di alcuni post virali che girano soprattutto su Facebook, con le URL in questione che in apparenza rimandano al sito di Repubblica, dando in questo modo la sensazione che possa trattarsi di una fonte più che autorevole.

Come spiegare la bufala su Elisabetta Canalis arrestata con Chiara Ferragni da Cattelan

In realtà, rispetto a quello che vi abbiamo riportato la scorsa settimana con un altro pezzo, non è cambiato nulla. Possiamo al più aggiungere che la fake news su Elisabetta Canalis arrestata con Chiara Ferragni da Cattelan sia oggetto di un contenuto sponsorizzato. Questo, almeno in parte, giustifica il fatto che in tanti giorno dopo giorno ci stiano chiedendo chiarimenti in merito. Il problema reale nasce nel momento in cui parte del pubblico ricondivide queste bufale, senza accorgersi che in realtà il post non rimanda a Repubblica.

Si tratta di siti che graficamente ricordano le testate in questione, con il chiaro intento di ingannare le persone. All’interno della bufala, in apparenza, viene confermato l’annuncio su Elisabetta Canalis arrestata con Chiara Ferragni da Cattelan. Entrambe sarebbero state ree di aver fornito in diretta tv consigli finanziari, mandando su tutte le furie Bankitalia. Quest’ultima, dal canto suo, sarebbe stata in grado di farle arrestare nel giro di pochi minuti per le loro dichiarazioni.

Approfondendo, però, si scopre che sia impossibile la storia di Elisabetta Canalis arrestata con Chiara Ferragni da Cattelan. In primis, entrambe sono molto attive sui social e di conseguenza totalmente libere. Poi, le rispettive apparizioni da Cattelan risalgono a più di un anno fa, rendendo impossibile la goffa concatenazione di eventi. Infine, come accennato, il sito non è quello di Repubblica, ma una banale pagina web che vuole indurre i lettori a concretizzare degli investimenti.

