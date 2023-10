Occhio a rilanciare la storia di Elisabetta Canalis arrestata da Cattelan: cosa si rischia

Non riusciamo in alcun modo a placare la fake news riguardante Elisabetta Canalis arrestata mentre era ospite della trasmissione condotta da Cattelan. Dopo Alessia Marcuzzi e Chiara Ferragni, infatti, la nota showgirl (ora con qualche anno in più, ma sempre bellissima come ai tempi delle prime apparizioni in tv) si ritrova al centro di una bufala che ha un’origine molto precisa. Ne abbiamo parlato la scorsa settimana con un secondo articolo a tema, che evidentemente è valso a poco stando alle informazioni che dobbiamo fornirvi questo giovedì.

Elisabetta Canalis arrestata da Cattelan: una bufala che può generare problemi anche agli utenti

Sono due, fondamentalmente, i punti da trattare anche dal punto di vista degli utenti quando si parla di Elisabetta Canalis arrestata da Cattelan. In primo luogo, il post che trovate soprattutto su Facebook rimanda ad una pagina web dove l’utente viene poi invitato a concludere investimenti finanziari. Inutile dire che, in un contesto simile, la fine dei vostri soldi sia assolutamente incerta. Rivolgetevi sempre a persone che godono della vostra fiducia prima di muovervi in questa direzione.

In secondo luogo, chi ricondivide post su Elisabetta Canalis arrestata da Cattelan rischia anche eventuali azioni legali da parte della diretta interessata. Già, perché alimentare notizie false e lesive della reputazione di un personaggio famoso, può avere delle conseguenze oggi come oggi. Per questa ragione, da sempre, invitiamo i nostri lettori a selezionare accuratamente le proprie fonti per evitare spiacevoli situazioni di questo tipo.

Staremo a vedere quale sarà il prossimo personaggio famoso coinvolto in una fake news di questo tipo, trattandosi di una pratica sempre più in uso tra coloro che hanno secondi fini nel provare ad ingannare gli utenti meno esperti. Nel frattempo, non possiamo fare altro che smentire in modo assoluto le voci su Elisabetta Canalis arrestata mentre era ospite da Cattelan.

