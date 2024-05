Oggi non funziona il sito dell’Agenzia delle Entrate: problemi con login, riscossione e 730

A quanto pare, oggi non funziona il sito dell’Agenzia delle Entrate, al punto che gli utenti stanno segnalando diffusi problemi con login, riscossione e 730. In questo mese di maggio 2024 ci sono delle scadenze fiscali da rispettare e vediamo più nel dettaglio di cosa si tratta. Per quanto riguarda il versamento IVA e ritenute ricordiamo come ad aprile se si è un contribuente mensile sarà necessario versare l’IVA periodica ogni 16 del mese.

Segnalazioni secondo cui non funziona il sito dell’Agenzia delle Entrate: problemi diffusi con login, riscossione e 730

Oggi si torna a parlare di Agenzia delle Entrate, dunque, dopo le dritte fornite il mese scorso. Questi pagamenti dell’IVA periodici sono effettuati attraverso l’utilizzo del modello F24, che deve essere presentato esclusivamente per via telematica.

Per il versamento e IVA, tenendo conto in questo caso del primo trimestre, se si opta per la liquidazione trimestrale dell’IVA bisogna versare l’eventuale saldo a debito del primo trimestre entro il 16 maggio. Cosa accade invece con i contributi IVS INPS sul minimale, qui tenendo conto della prima rata.

I contributi fissi IVS sono quelli da versare indipendentemente dagli incassi e sono pari a 4.208,40€ per gli artigiani e 4.292,42€ per i commercianti (non regime forfettario). C’è un aspetto da tenere ben presente anche se si è commerciate o artigiano, infatti oltre ai contributi sul minimale ci sono i contributi variabili che dovranno essere pagati in due date diverse: il 30 giugno (ma rateizzabile) e il 30 novembre.

Entro il 20 maggio 2024 c’è la scadenza del versamento Enasarco su provvigioni maturate durante il primo trimestre. In questo caso il contributo Enasarco, che ammonta al 17% delle provvigioni, deve necessariamente essere suddiviso equamente tra il lavoratore e l’azienda : il 50% dell’importo, pari all’8,50%, è responsabilità dell’azienda, mentre l’altra metà è a carico del lavoratore.

Entro il 27 maggio 2024 c’è il Mod. INTRA, sempre per quanto riguarda il mese di Aprile, ossia la dichiarazione mensile che le operazioni intracomunitarie di vendita e acquisto effettuate da un titolare di partita IVA. Questa è necessaria per monitorare il movimento di merci e servizi all’interno dell’UE per fini statistici e di controllo fiscale, contribuendo a garantire la corretta applicazione dell’IVA e delle politiche commerciali.

Infine il 31 maggio 2024 ritroviamo la comunicazione LIPE, tenendo presente il trimestre. Qui il Modello Comunicazione liquidazioni periodiche IVA (LIPE) riporta tutti i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche iva, mensili o trimestrali contribuente. Serve a comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati contabili relativi alle liquidazioni IVA periodiche svolte nel periodo di riferimento.

In sostanza, se anche a voi ggi non funziona il sito dell’Agenzia delle Entrate, non siete gli unici a riscontrare problemi con login, riscossione e 730.

