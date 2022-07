Vanessa Incontrada risponde sul suo peso con una foto, ma qualcuno non ci sta: “Scatto vecchio”

Si fa davvero tanta fatica a comprendere l’atteggiamento avuto da tanti utenti nei confronti di Vanessa Incontrada, soprattutto in relazione al suo peso. Come se non bastassero i chiarimenti delle scorse settimane, quando qualcuno ha avanzato l’ipotesi che la conduttrice avesse divorziato dopo essere ingrassata (ignorando, tra le altre cose, che con l’attuale compagno non si sia mai sposata), oggi occorre concentrarsi su quanto avvenuto in rete, dopo la pubblicazione di una foto da parte della diretta interessata su Instagram.

Vanessa Incontrada ha replicato sul suo peso con una foto: strane reazioni del pubblico

Dunque, provando a ricostruire quanto avvenuto di recente, possiamo dire che Vanessa Incontrada abbia risposto sul suo peso con una foto, pubblicata puntualmente sul suo profilo Instagram. Per motivi che al momento ignoriamo, qualcuno non ci sta, replicando con cattiveria alla foto in questione. C’è chi ipotizza che si tratti di uno “scatto vecchio”, mentre altri criticano aspramente la conduttrice perché così facendo tenderebbe ad ingannare coloro che la seguono.

Come sempre avviene in questi casi, non si hanno dati oggettivi per affermare se la foto di Vanessa Incontrada sia effettivamente di oggi o più datata, fermo restando che non si capisce il motivo per il quale la diretta interessata dovrebbe mentire sul suo peso. Attualizzare uno scatto vecchio non sarebbe da lei, a maggior ragione dopo le battaglie mediatiche portate avanti in questi mesi sul fronte body shaming. Insomma, anche oggi invitiamo tutti a vivere con maggiore leggerezza i social, senza avvelenare il clima con inutili uscite che fanno solo male alle persone.

Ricapitolando, diamoci un taglio sulla storia della foto di Vanessa Incontrada che sarebbe vecchia, nel tentativo di mascherare informazioni realistiche sul suo peso. Un invito che vale oggi e per il futuro, sperando cambi finalmente l’atteggiamento di alcuni nei suoi confronti.

