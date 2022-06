Analfabetismo puro con Vanessa Incontrada divorziata per il suo peso: diamoci una calmata

Stiamo superando davvero ogni limite con Vanessa Incontrada e le polemiche relative al suo peso, visto che a detta di qualcuno sui social la nota presentatrice, di recente, risulterebbe divorziata proprio per il suo peso. Come se non bastassero i numeri a caso sparati da coloro sempre pronti a ribadire che la conduttrice sia ingrassata, stando a quanto vi abbiamo riportato alcuni giorni fa, oggi tocca precisare alcuni concetti in merito all’ennesima cattiveria. A prescindere dal giudizio che tutti possano avere sul suo aspetto.

Senza limiti chi parla di Vanessa Incontrada divorziata per il suo peso

Un elevato grado di analfabetismo funzionale per tutti coloro che, da un po’ di tempo a questa parte, si affannano a dire che Vanessa Incontrada ora sarebbe divorziata per il suo peso. Alimentando le voci sulla presunta crisi con Rossano Laurini senza alcuna fonte concreta tra le mani. Già, perché come se non bastasse il gossip da quattro soldi che da sempre si fa in Italia, purtroppo, ora abbiamo anche la combo che coinvolge l’aspetto dell’ex volto di Striscia La Notizia.

Partiamo dal presupposto che Vanessa Incontrada non possa essere divorziata, in quanto con Rossano Laurini non ci sia mai stato alcun matrimonio. Basta consultare la sua pagina WikiPedia per avere conferme in merito. Le voci sulla loro crisi si rincorrono da mesi, ancor prima che iniziassero le odiose polemiche sul peso di Vanessa Incontrada. Detto questo, fino ad oggi i due non hanno mai confermato pubblicamente la rottura della relazione, ragion per cui si parla di aria fritta.

Hanno avuto un figlio, ormai adolescente e tutti possono capire quanto sia scorretto in un contesto del genere parlare di Vanessa Incontrada divorziata per il suo peso. Al netto del fatto che non ci sia mai stato il matrimonio con Rossano Laurini. Sarebbe il caso di lasciarla in pace una volta per tutte.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.