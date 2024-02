Vanessa Incontrada dimagrita oggi non ha parlato di Keto Diet e di come abbia perso 18 kg

Non se ne parlava da un po’, ma nel corso delle ultime ore sono tornati i post su Vanessa Incontrada dimagrita, al punto che oggi abbiamo malintenzionati pronto a sfruttare il trend per parlarci di Keto Diet e della vendita di prodotti partendo da fake news. Se da un lato in passato ci siamo imbattuti in post acchiappaclick sulla conduttrice, come si può osservare facilmente dando uno sguardo al nostro database di articoli, oggi tutta la storia pare assumere connotazioni differenti.

Senza girarci troppo intorno, vi diciamo subito che Vanessa Incontrada dimagrita oggi non ha mai parlato di Keto Diet, ma soprattutto di come abbia perso 18 kg in appena due mesi. Avete presente quei pezzi in cui si parla di Elisabetta Canalis, Alessia Marcuzzi o Paola Cortellesi arrestate per aver diffuso consigli finanziari durante le loro apparizioni da Fabio Fazio ed Alessandro Cattelan? Ecco, come quelle bufale rimandavano a siti che in realtà vi proponevano operazioni su strane piattaforme, oggi abbiamo la cosiddetta “bufala esca“.

In pratica, è stato pubblicato un articolo in rete (poi ovviamente spinto soprattutto su Facebook), in cui spicca il titolo con la presunta intervista che sarebbe stata rilasciata dalla presentatrice. Si parla apparentemente di Vanessa Incontrada dimagrita oggi, citando la Keto Diet alla base di un risultato clamoroso, visto che avrebbe perso qualcosa come diciotto kg in appena sessanta giorni. Inutile dire che la cosa attiri l’attenzione di tante persone.

Peccato che all’interno dell’articolo in questione si assista ad una vera e propria “marketta” per la Keto Diet. No, Vanessa Incontrada dimagrita non ha mai rilasciato dichiarazioni del genere, ma soprattutto non ha mai parlato in modo così specifico della sua perdita di peso in questi anni.

