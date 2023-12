Vanessa Incontrada dimagrita oggi, ma con dramma: innumerevoli malintesi su di lei

Altro fine settimana caratterizzato da profondi malintesi su Vanessa Incontrada dimagrita, considerando il fatto che oggi alcuni post social pare stiano associando la perdita di peso della nota conduttrice ad un vero e proprio dramma di famiglia. Come sono andate le cose? In linea con quanto riportato non molto tempo fa tramite altro approfondimento, riscontriamo per l’ennesima volta titoli acchiappaclick che finiscono con il creare disinformazioni su questioni simili.

Di nuovo speculazioni su Vanessa Incontrada dimagrita oggi, ma con dramma: focus sui titoli che alimentano malintesi

Provando a capire come stia nascendo il malinteso del giorno, è sufficiente ricollegarsi ad alcuni post diffusi soprattutto su Facebook, tramite i quali si parla con insistenza non solo di Vanessa Incontrada dimagrita oggi, ma anche di un dramma associato. Senza troppi giri di parole, è possibile prendere atto di innumerevoli malintesi su di lei, in quanto la conduttrice circa una settimana fa si è limitata a dare l’ultimo saluto al suo cane. Il problema è come le cose siano state connesse sui social da coloro che non hanno molta voglia di approfondire.

Senza voler in alcun modo minimizzare il dolore che qualsiasi persona può provare al momento della scomparsa del proprio cane, è inevitabile che in tanti abbiano pensato a possibili eventi più traumatici per la vita della presentatrice. Al contempo, ha davvero poco senso focalizzarsi sulla possibile correlazione tra causa ed effetto, in relazione alla recente ed evidente perdita di peso della diretta interessata. Insomma, occorre darci un taglio una volta per tutte sulla conduttrice di origini spagnole, da tempo nel mirino dei social per ragioni a noi sconosciute.

Detto questo, sarebbe il caso di smetterla anche con le congetture su Vanessa Incontrada dimagrita oggi, visto che lei stessa non ha mai fornito informazioni ufficiali su eventuali diete o problemi di salute.

