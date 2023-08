Tutti cercano la dieta di Vanessa Incontrada dimagrita: chiarimenti e truffe da lei confermate

Dopo le tante offese e gli innumerevoli commenti di cui avremmo fatto volentieri a meno, ora tutti sono alla ricerca della dieta di Vanessa Incontrada dimagrita. Nei mesi scorsi, come vi abbiamo riportato con specifici articoli, non sono mancate addirittura le illazioni relative alla fantomatica malattia che avrebbe consentito alla conduttrice di perdere peso nel corso dell’ultimo anno. Insomma, i soliti “bene informati” che sono costantemente pronti a sparlare di tutto e di tutti.

Si va alla ricerca della dieta di Vanessa Incontrada dimagrita: diverse precisazioni e truffe del passato da lei stessa confermate

Andiamo per gradi. Dopo averla presa di mira, ci sono tante persone che anche sui suoi social le chiedono costantemente consigli e segreti per perdere peso. Qual è la dieta di Vanessa Incontrada? Impossibile escludere a priori che ne abbia seguite alcune, ma ad oggi non ci sono dichiarazioni della diretta interessata utili per fornire certezze ai più curiosi. Insomma, inutile creare associazioni e sponsorizzare eventuali percorsi alimentari sfruttando il suo nome, visto che non abbiamo riscontri sufficienti.

Detto questo e del fatto che non vi siano fonti per parlare di dieta di Vanessa Incontrada specifica, utile per perdere peso come avvenuto nel suo caso, c’è un altro tassello che va analizzato con grande attenzione. Come è emerso nel corso di una puntata di Striscia La Notizia andata in onda ad ottobre 2022, infatti, sul web sono state lanciate pubblicità riguardanti pillole dimagranti aventi come testimonial proprio la presentatrice di origini spagnole. Una truffa, ma soprattutto immagine della diretta interessata utilizzata senza il suo consenso.

Dunue, state alla larga da annunci simili, fermo restando il fatto che ad oggi non si abbiano riscontri in merito alla presunta dieta di Vanessa Incontrada, a differenza di quanto viene annunciato sui social. La conduttrice è dimagrita in modo abbastanza evidente, ma è sempre stata un’amante dello sport.

