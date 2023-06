Una dimagrita Vanessa Incontrada innesca voci prive di fonti sulla sua salute

Si fa una gran fatica ad analizzare determinate segnalazioni che ci giungono, ma oggi 4 giugno tocca focalizzarsi nuovamene su una dimagrita Vanessa Incontrada, che, a quanto pare, avrebbe innescato voci prive di fonti sulla sua salute. Già, perché dando uno sguardo ai suoi canali social e ad altri gruppi tematici soprattutto su Facebook emergono le solite verità alternative. Zero fonti e solo insinuanzioni, con la netta sensazione di voler “colpire” la presentatrice qualsiasi cosa faccia.

Neanche una dimagrita Vanessa Incontrada frena le voci senza fonti sulla sua salute

Come abbiamo osservato circa tre mesi fa con un altro approfondimento, tutto quello che va evidenziato a proposito di questo personaggio televisivo è un incredibile ed ingiustificato accanimento che non ha alcuna ragione di esistere. Del resto, sono anni ormai che qualcuno decide di parlare male di lei a prescindere, indipendentemente fatto che appaia in pubblico con qualche chilo di troppo o in fase di dimagrimento. Tuttavia, quanto avvenuto di recente sui social va probabilmente oltre le voci che caratterizzano trend vari dal 2020 in poi.

Per farvela breve, c’è chi trova da ridire se appare fuori forma, con tante critiche riscontrate in questi anni per avere poca cura di sé stessa. Allo stesso tempo, però, quando ci si ritrova al cospetto di una dimagrita Vanessa Incontrada immediatamente arrivano quelli che si scagliano contro di lei per essersi piegata a determinati paradigmi che le sarebbero stati imposti dalla nostra società e dall’ambiente in cui lavora. Come se la salute non fosse una priorità per la diretta interessata. Ora mettono addirittura in discussione le stesse condizioni di salute della donna. Senza motivo.

Godevi una dimagrita Vanessa Incontrada, qualora soddisfi i vostri canoni di bellezza, ma soprattutto mettete da parte voci ed indiscrezioni poco rispettose non solo per la sua privacy, ma anche nei confronti della famiglia della presentatrice con origini spagnole.

