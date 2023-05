Uscita di Michele Placido a proposito di malattia e Parkinson, ma tutti hanno capito poco

Grossa confusione su malattia e Parkinson di Michele Placido. C’è stata, nella serata di ieri, la consueta cerimonia annuale dei David di Donatello che premia registi, attori e teatranti della nostra arte italiana e tra i protagonisti della serata c’è stato Michele Placido. Il regista e attore italiano è stato in questi ultimi mesi al centro di voci insistenti che riguardano una presunta malattia che lo ha colpito, il Parkinson.

Malinteso su Michele Placido a proposito di malattia e Parkinson: poco chiara la sua battuta

Questione che solo parzialmente ricorda quella trattata ieri su Tiziana Panella. Placido non ha mai confermato di essere malato e non lo ha fatto nemmeno durante la cerimonia dei David di Donatello quando, visibilmente sorpreso, si è ritrovato a salire sul palco per ritirare l’ambita statuetta. Il regista italiano infatti si è aggiudicato il David di Donatello per la Categoria David Giovani, assegnato da una giuria nazionale di studenti delle scuole superiori, grazie alla pellicola L’Ombra di Caravaggio.

Un premio inaspettato che ha lasciato di stucco Placido che, fino a quel momento, sembrava essere preso da un momento di sonnolenza in platea. Visibilmente emozionato è salito sul palco, evidenziando delle difficoltà nel tenere poi in mano lo stesso premio. Da qui ha iniziato il suo discorso di pochi secondi e lo ha fatto con una battuta, con tutti che dicono che ha il Parkinson e quindi si ritrova ad avere il Parkinson.

Il tono utilizzato da Michele Placido non conferma quindi assolutamente che lui sia afflitto da tale patologia, ha voluto scherzare sulle voci a riguardo, ma non ha detto di essere malato. La sua non è stata una conferma, ma solo una battuta, anche se sui giornali si lascia intendere come invece Michele Placido abbia confermato la malattia. Guardando invece il video della premiazione si può notare questa ironia utilizzata dal regista parlando delle voci sul Parkinson e sulla fantomatica malattia dell’attore.

