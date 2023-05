Assente Tiziana Panella alla conduzione di Tagadà: solo voci su lutto e malattia

Sta facendo molto rumore in questi giorni la notizia relativa a Tiziana Panella assente da Tagadà, al punto che in tanti si stanno sbilanciando sulle voci relative ad un lutto o ad una possibile malattia. A differenza di quanto riportato a giugno 2022, stando agli articoli pubblicati allora, effettivamente ci sono alcuni elementi di analisi che alimentano il giallo. Vediamo come stanno le cose, in attesa di rivedere la nota conduttrice sul grande schermo nei prossimi giorni.

Ancora assente Tiziana Panella alla conduzione di Tagadà: cosa sappiamo sulle voci riguardanti lutto e malattia

Il fatto oggettivo dal quale partire oggi è che il 10 maggio sia risultata ancora assente Tiziana Panella alla conduzione di Tagadà. Se da un lato è quasi naturale che abbiano preso piede voci su lutto e malattia, nel tentativo di giustificare la mancata conduzione della trasmissione tra martedì e mercoledì, al momento della pubblicazione del nostro articolo non ci sono comunicazioni ufficiali utili per sgombrare il campo da ogni dubbio.

L’unica traccia disponibile sul web a proposito di Tiziana Panella assente alla conduzione di Tagadà si riferisce allo scorcio iniziale della puntata di ieri, 9 maggio, quando il “rimpiazzo”, ovvero Alessio Orsingher, si è limitato a questa dichiarazione come si nota dal video sul sito LA7: “Sostituisco Tiziana Panella“. Improbabile che si tratti di un avvicendamento definitivo, in quanto la conduttrice era regolarmente al suo posto lunedì 8 maggio e, al momento, non abbiamo comunicazioni dall’emittente o dalla diretta interessata.

Come sempre avviene in questi casi, sui social non mancano i critici: “Orsingher e Sappino, che coppia. Educati, pacati e pronti a battute. Bravi. Tiziana Panella personalmente non mi manchi. Voce sempre alta. Parli sempre sugli ospiti e, peggio, sugli inviati. Riflettete“. Premesso che Tiziana Panella assente da Tagadà al 99% non rappresenti una scelta redazionale definitiva, ma solo momentanea, non ha senso alimentare voci su lutto e malattia senza alcuna fonte.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.