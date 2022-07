Un’estate con extension per i peli del naso: un paio di chiarimenti sulla moda del momento

Qualcuno l’ha ribattezzata moda dell’estate, ma in realtà bisogna chiarire un paio di punti per quanto concerne il trend dell’extension per i peli del naso. Un argomento decisamente singolare, che ci rimanda ad altre tendenze rispetto a quella dei cuori arancioni e neri con le app di messaggistica che abbiamo preso in esame alcune settimane fa. Proviamo a capire insieme perché ci siano almeno un paio di concetti sbagliati, rispetto a quanto riportato da alcuni addetti ai lavori negli ultimi tempi.

Perché parlare di estate con extension per i peli del naso non è del tutto corretto

In sostanza, oggi vogliamo spiegarvi per quale ragione citare un’estate con extension per i peli del naso non sia del tutto adeguato. In primo luogo, si tratta di una moda che risale ad alcuni anni fa. Basti pensare al fatto che post Instagram a tema siano abbastanza vecchi. Visto che (fortunatamente) la pratica non appaia particolarmente diffusa, almeno qui in Italia, abbiamo ragione di pensare e di sperare che forse per una volta l’abbiamo scampata bella.

Certo, quando post social diventano nuovamente virali, anche a distanza di anni rispetto alle loro prime ricondivisioni, il pericolo è dietro l’angolo. A maggior ragione quest’anno, se pensiamo al fatto che stiano prendendo piede effettivamente alcune mode per donne non propriamente in linea coi normali canoni femminili. Insomma, a prescindere dalla storia dell’extension per i peli del naso, stiamo vivendo una stagione estiva molto particolare.

In seconda istanza, parlare di extension per i peli del naso non è del tutto corretto, in quanto la moda di cui vi stiamo parlando consiste nel pettinare i peli per farli fuoriuscire e renderli visibili. In alcuni casi, applicando del trucco per raggiungere il proprio obiettivo. In alternativa, alcune ragazze prevalentemente asiatiche tendono ad applicare ciglia finte per dare un effetto più incisivo.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.