Moda dell’estate con cuore nero ed arancione: significato dell’emoji WhatsApp e TikTok

Qualcuno ha pensato subito a qualcosa di macabro, in quanto WhatsApp e soprattutto TikTok tra i più giovani spesso ci portano ad un uso poco ortodosso delle rispettive applicazioni, ma la storia del cuore nero ed arancione, con relativo significato, per una volta rimanda ad un qualcosa di soft. E così, dopo aver analizzato più da vicino le caratteristiche di un upgrade proprio di WhatsApp, destinato a cambiare il modo di interagire nei gruppi secondo quanto riportato non molto tempo fa, oggi 23 giugno bisogna concentrarsi su altro.

Tutti i chiarimenti del caso sul cuore nero ed arancione: significato dell’emoji virale su WhatsApp e TikTok

In particolare, da alcune ore a questa parte circola soprattutto su TikTok, con la prospettiva di dover trattare a breve il medesimo argomento su WhatsApp, la storia del cuore nero ed arancione. Qual è il significato di queste emoji? Non c’è alcun messaggio in codice o una challenge che potrebbe mettere in discussione la sicurezza dei ragazzi più sensibili ed influenzabili, stando almeno alle informazioni che circolano fino a questo momento sul web.

Nello specifico, il cuore arancione in una scala d’intensità si trova subito dopo il cuore rosso. Dunque, il suo significato non ci rimanda all’amore puro e passionale, dettato magari dall’attrazione fisica, ma ad un sentimento ugualmente forte. Spesso, infatti, richiama una forte amicizia, andando ad etichettare quei rapporti nei quali nessuno dei due ha secondi fini nei confronti dell’altra persona. Si potrebbe utilizzare l’espressione “friend zone“, tanto per restare nel gergo dei più giovani.

Ancor più importante è spiegare bene il significato del cuore nero, visto che siamo al cospetto di una discussa emoji che non richiama un qualcosa di macabro. Semplicemente, è un modo per esprimere i propri sentimenti anche per i ragazzi dark, tendenzialmente più introversi o poco conformisti per puntare sul rosso. Come osservato con il cuore arancione, dunque, occorre gettare acqua sul fuoco.

