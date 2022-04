Un portavoce di Mike Tyson sul pestaggio in aereo: “Il passeggero era molesto”

Dopo i video virali arriva la dichiarazione di un portavoce di Mike Tyson sul pestaggio in aereo. Tutti abbiamo visto le immagini che mostrano Tyson picchiare un passeggero all’interno della cabina, e nelle ultime ore un collaboratore del campione ha svelato i retroscena.

Il pestaggio

La notizia è stata ripresa anche dai nostri organi di stampa nazionali. Alle 22:06 Mike Tyson si trovava a bordo dell’aereo della compagnia JetBlue in partenza da San Francisco per la Florida. Dietro di lui un passeggero, dopo averlo riconosciuto, ha cercato di attirare la sua attenzione con fare eccitato e inizialmente il campione di boxe si è mantenuto calmo. TMZ scrive che inizialmente Tyson si è dimostrato amichevole e disponibile, accettando addirittura di scattare un selfie insieme all’amico del suo ammiratore.

Il passeggero, in seguito, avrebbe iniziato a parlare all’orecchio di Tyson che nel frattempo si era messo seduto. Il campione di boxe lo avrebbe invitato a calmarsi per poi perdere la pazienza, alzarsi in piedi e colpire il passeggero con una raffica di pugni in pieno volto. Il passeggero colpito da Tyson ha poi fornito i dettagli dell’accaduto alla polizia di San Francisco, intervenuta a bordo del velivolo dopo il pestaggio, ma “si è rifiutato di collaborare ulteriormente con le indagini della polizia”. Secondo fonti vicine al campione, scrive sempre TMZ, il passeggero sarebbe stato ubriaco.

Il portavoce di Mike Tyson rompe il silenzio

Come scrive Rolling Stone, la redazione della testata internazionale ET ha preso contatto con un portavoce di Mike Tyson:

Sfortunatamente, il signor Tyson ha avuto un incidente su un volo con un passeggero aggressivo che ha iniziato a molestarlo e gli ha lanciato una bottiglia d’acqua mentre era al suo posto.

Versione, questa, smentita da Matt Morgan, l’avvocato di Melvin George Townsend – questo il nome della vittima del pestaggio – che difende il suo assistito e sostiene che l’incidente si sarebbe potuto evitare.

All’inizio la loro interazione è stata cordiale. Ad un certo punto il signor Tyson si è agitato per un fan eccessivamente eccitato e ha iniziato a picchiarlo. Questa situazione si poteva evitare semplicemente contattando un assistente di volo. Il nostro cliente nega di aver lanciato una bottiglia d’acqua prima di essere colpito dal signor Tyson. Il signor Tyson avrebbe dovuto sapere che non si usano le mani su un fan eccessivamente eccitato.

Gli agenti hanno acquisito tutte le immagini del pestaggio e le hanno trasmesse allo sceriffo della contea di San Mateo.

