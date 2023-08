Un caso i problemi Tiscali Mobile: la rete non funziona da oltre 24 ore, prime repliche ufficiali

Inizia ad essere un vero e proprio caso quello relativo ai problemi Tiscali Mobile, considerando il fatto che la rete non funziona da un giorno abbondante qui in Italia. A differenza del malfunzionamento che abbiamo preso in esame durante il mese di maggio con un altro articolo, dunque, qui stiamo andando per le lunghe. Le lamentele sono molto evidenti anche sui social, con gli utenti che nella mattinata di domenica si sono affrettati a chiedere aggiornamenti all’assistenza.

Decisamente anomali i problemi Tiscali Mobile: la rete non funziona da oltre un giorno, con la prima risposta ufficiale dell’assistenza

Come stanno le cose? Effettivamente, se da un lato un disservizio momentaneo può essere tollerato con qualsiasi operatore, il fatto che i recenti problemi Tiscali Mobile si stiano trascinando dalla mattinata di sabato non depone certo a favore dell’azienda. Come riportato da alcuni clienti proprio in questi minuti, infatti, la rete non funziona da oltre 24 ore. L’unica consolazione è che, a dispetto di un approccio abbastanza assenteista del brand sui social, in queste ore siano arrivate le prime repliche ufficiali.

L’assistenza, tramite un post pubblicato su Facebook, ha fatto sapere quanto segue: “Si avvisano i clienti che il problema di connessione a Internet è in fase di risoluzione,ci scusiamo con i clienti per il temporaneo disservizio“. Il punto è che il post in questione, al momento della pubblicazione del nostro articolo, risale a 15 ore fa e le segnalazioni sui problemi Tiscali Mobile poco fa hanno fatto ancora registrare impennate importanti. Vedere per credere quanto recuperato su Down Detector.

Insomma, tutti noi brancoliamo nel buio sotto questo punto di vista. I problemi Tiscali Mobile sono ancora in corso e questo è fuori discussione, con la rete che non funzione in diverse aree del Paese. Al momento, infatti, è impossibile affermare che il disservizio sia geolocalizzato.

