In corso problemi Tiscali con rete e login mail: possibile down da monitorare

Pare siano in corso problemi Tiscali con la rete ed in fase di login alla propria mail, stando almeno ad alcune segnalazioni che stanno prendendo piede in questi minuti. Un disservizio che ci fa tornare con la mente all’ultima occasione in cui abbiamo affrontato una situazione del genere, stando al pezzo che abbiamo portato alla vostra attenzione a suo tempo. Allo stato attuale, tuttavia, è impossibile scendere maggiormente in dettagli sull’anomalia venuta a galla attorno alle 16 di oggi 24 maggio qui in Italia.

Conferme sui problemi Tiscali con rete e login mail: in tempo reale il down da monitorare

Come sempre avviene in circostanze simili, ci sono strumenti che consentono il monitoraggio della situazione praticamente in tempo reale. Dunque, in attesa di eventuali comunicazioni ufficiali da parte dell’assistenza, che da tempo ha mollato Facebook per interfacciarsi in modo diretto coi propri clienti, abbiamo quantomeno un riferimento per cercare di capire come stiano andando le cose coi problemi Tiscali, in merito ai disservizi della rete ed al login per mail.

A tal proposito, su Down Detector potrete ottenere aggiornamenti in tempo reale, a proposito di una questione che va monitorata con grande attenzione questo mercoledì. A prescindere dal fatto che siate intenzionati ad accedere alla casella di posta elettronica o alla rete domestica. In ogni caso, nei prossimi minuti cercheremo di monitorare con attenzione i problemi Tiscali, con la speranza che tramite i feedback dei nostri lettori si possa ottenere qualche informazione aggiuntiva per mettere a fuoco l’anomalia di oggi.

Anche voi state facendo i conti con problemi Tiscali oggi 24 maggio? Non funziona la rete, oppure il down viene a galla al momento del login alla mail? Fateci sapere, scrivendo alla nostra pagina Facebook, in modo da aggiornare eventualmente il nostro articolo di oggi per chi sta facendo i conti con un disservizio imprevisto.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.