Disservizio con Tiscali Mail che non funziona: problemi di login a causa dei cookie

Sono evidenti e confermati i problemi Tiscali Mail di fine giugno, visto che la posta elettronica non funziona da circa tre ore a questa parte. Non parlavamo di questo marchio da tempo, ma alla luce delle tante segnalazioni che ci sono arrivate in giornata, dobbiamo necessariamente concentrarci sui problemi di login venuti a galla nella giornata di giovedì. Abbiamo effettuato alcune verifiche in merito, ottenendo un riscontro parziale da parte dell’assistenza. Ecco perché riteniamo corretto condividere alcuni riscontri in merito.

Niente da fare con Tiscali Mail che non funziona: ci sono problemi di login dovuti ai cookie

A dirla tutta, l’assistenza di Tiscali è molto meccanica. Su Facebook non aiutano più, visto che la pagina Help Desk è al momento inattiva. Allo stesso tempo, al numero telefonico fornito si attende a lungo, senza riuscire a parlare con un operatore. Resta il numero WhatsApp recuperato dal sito ufficiale, per provare a capire qualcosa di più su Tiscali Mail che non funziona. C’è un assistente virtuale che non pare recepire al meglio i messaggi, mentre gli operatori risultano occupati.

Dopo un lungo calvario, su WhatsApp mi è stato scritto quanto segue: “Siamo spiacenti, al momento tutti gli operatori sono occupati. Con le informazioni da te fornite verrà aperta una segnalazione cui daremo riscontro appena possibile“. I problemi Tiscali Mail che non funziona si riallacciano ad un’anomalia che viene a galla in fase di login, ma non è connessa alle nostre credenziali. Come si nota dalla foto ad inizio articolo, il blocco dell’accesso avviene a causa dei cookie.

Insomma, una vicenda decisamente strana, con il messaggio che non scompare a prescindere da quello che selezioniamo. Ecco perché Tiscali Mail che non funziona, con problemi di login a causa dei cookie e di una finestra onnipresente. Speriamo di avere al più presto riscontri chiari dall’assistenza.

