Ultras del Verona invocano bombe su Napoli, lo striscione della vergogna

Bombe su Napoli, questo l’invito neppure malcelato lanciato dagli ultras dell’Hellas Verona per mezzo di uno striscione. Invito doppiamente turpe in quanto lanciato in tempo di guerra e con riferimento espresso all’invasione Russa in Ucraina.

La firma della curva sud dell’Hellas, le bandiere Russa ed Ucraina e le coordinate di Napoli. Il messaggio è decismente chiaro e presta poco spazio agli equivoci.

La dialettica tra Ultras non ha mai seguito la sportività, ma in tempi di guerra pare si tenda a dare il peggio.

Lo scrittore napoletano Maurizio De Giovanni, ha commentto l’accaduto su Facebook:

“Il raffinato, intelligente e geografico striscione della curva veronese, che dà ai missili russo ucraini la corretta localizzazione dell’obiettivo. Per chi non lo sapesse, sono le coordinate della mia città. Sempre ammirevolmente pronti a cogliere elementi di stretta attualità per rinnovare la propria profonda idiozia razzista. Solo per farci capire, con un plastico esempio, a che punto può arrivare l’imbecillità (sub) umana, e come, in un cervello troppo angusto possano mescolarsi cose molto serie e fesserie”.

Ha aggiunto Spalletti

“Lo striscione contro Napoli? – ha detto parlando con i cronisti nella conferenza stampa al Bentegodi – Questa gente non deve entrare piu’ negli stadi, deve essere una festa per le famiglie, bisogna farla finita!”

Colpisce inoltre il tempismo dell’iniziativa: gli Ultras invocano bombe su Napoli proprio nel periodo in cui la società calcistica sta raccogliendo fondi e sostegno per le vittime del conflitto.

