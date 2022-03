No, la donna nella metropolitana Russa non può essere una donna a Verona

Ci segnalano i nostri contatti una teoria per cui la donna nella metropolitana Russa è in realtà una tifosa italiana dell’Hellas Verona, tale Agostina.

Teoria questa che impatta su una serie di elementi che portano a ritenerla una fake news. Proviamo a vederli assieme.

Quello che sappaimo sulla donna nella metropolitana Russa

Va detto che in fondo anche della foto non sappiamo tutto. Abbiamo prove aneddotiche: l’attacco Russo in Ucraina è iniziato il 24 febbraio del 2022.

La prima apparizione della foto è su un post Twitter del 27 Febbraio 2022

Dove una donna vestita di giallo e blu cielo viene definita come “un atto di resistenza”.

Non sappiamo perché: aneddoticamente possiamo ricostruire che, effettivamente, non sia un caso che a tre giorni dall’invasione Russa in Ucraina una donna russa sia apparsa in una stazione con dei colori organizzati come quelli dell’Ucraina.

E come tale la notizia è stata accolta.

Sappiamo dunque cosa questa donna è anche se limitatamente: una donna russa in una stazione Moscovita. Cosa confermata dalle scritte in cirillico sullo sfondo.

Possiamo però dirvi cosa non è: una tifosa dell’Hellas Verona, come diffuso sui social a seguito della diffusione in Italiano dall’account della tramissione TV “Che Tempo che Fa”.

Le ragioni dei dubbi

Innanzitutto, mentre della foto non esistono tracce prima del 2022, e tutte portano a Mosca (vedi dato di TinEye), non esiste alcuna traccia della fantomatica “Signora Agostina tifosa dell’Hellas Verona”.

Troviamo inoltre alquanto curioso che una tifosa dell’Hellas Verona si trovi a Mosca, ben lontano dal Bentegodi, e il prosieguo delle discussioni social fa pensare ad un meme asceso, una burla finita ad essere creduta.

Per tutte queste ragioni, sia pur avendo fonti aneddotiche (ma fortemente indiziarie) sulla natura di ribelle dell’anziana, possiamo affermare che sia una donna russa, che lo scatto risalga a non prima dello scoppio del conflitto in Ucraina e che non sia una tifosa dell’Hellas Verona a Verona.

I preponenti della teoria tirano fuori una certa “nonna Francesca”.

Basta aprire il link dell’Arena per osservare coi propri occhi: somaticamente, le uniche somiglianze tra “nonna Francesca” e la signora russa sono essere donne anziane coi capelli bianchi.

Direi abbastanza dirimente anche per il peggior fisionomista in ascolto.

