Ultime notizie su Massimo Boldi oggi con malattia e vita appesa ad un filo: soliti malintesi

Proprio non ne sentivamo il bisogno, ma a quanto pare su Facebook stanno girando le fantomatiche ultime notizie su Massimo Boldi oggi, che appaiono come il preludio al peggio, puntando magari su una malattia che ne avrebbe compromesso le condizioni di salute. Come una sorta di ruota che gira e che, a conti fatti, in queste ore si è fermata sul volto noto della televisione italiana, dobbiamo prendere atto che si stia facendo enorme confusione in merito alle sorti di un personaggio molto amato nel nostro Paese.

Massimo Boldi oggi sta bene: nessuna malattia, o ultime notizie preoccupanti

Una storia che, in buona sostanza, presenta diverse similitudini rispetto a quanto vi abbiamo riportato nel 2023 sul nostro sito, se pensiamo che anche in quella circostanza abbiamo dovuto gettare acqua sul fuoco per chi dava per scontato che l’uomo fosse morto. La premessa dalla quale partire, senza troppi giri di parole, è che l’attore stia bene e far credere il contrario su Massimo Boldi oggi non ha davvero alcun senso.

Inevitabile che tutto ruoti attorno a post acchiappaclick, in quanto aprendo i link associati alle immagini, e posti con furbizia nei commenti, si scopre che le cose stiano diversamente. In particolare, si fa riferimento ad un malore che ha colpito il diretto interessato nel 2018, subito dopo aver terminato le riprese di un film con De Sica. Tuttavia, i furbi del giorno ci lasciano credere che si sia stata una malattia o il traggico annuncio su Massimo Boldi oggi, dandoci l’impressione che la sua vita sia attualmente “appesa ad un filo”.

Nulla di tutto questo, in quanto Massimo Boldi oggi sta bene da quello che ci risulta. Non c’è alcuna malattia da mettere in evidenza, mentre nelle ultime notizie del giorno non appare il suo nome. Non resta che attendere il prossimo personaggio famoso che, suo malgrado, finirà al centro di voci del genere qui in Italia.

