Si ripresenta la voce su Massimo Boldi morto, ma è solo una vecchia bufala

Ci sono pervenute non poche segnalazioni, in queste ore, in merito alla voce su Massimo Boldi morto. Una bufala non inedita, se pensiamo che nel 2016 sul nostro sito siamo già stati costretti ad affrontare la medesima fake news con un altro pezzo. Tra post acchiappaclick sui social ed altri contenuti del tutto privi di fonti, dunque, c’è ancora una volta molta disinformazione sul tema, creando non poca apprensione tra coloro che negli anni hanno imparato ad amare il noto attore.

Sta tornando la voce su Massimo Boldi morto, ma è solo una vecchia fake news in Italia

Dunque, smentiamo con forza i rumors su Massimo Boldi morto. Come è strutturata la bufala del giorno? Fondamentalmente, girano post che sembrano estratti da una vera e propria nota stampa, creando molta preoccupazione tra coloro che hanno temuto il peggio. E così, diventa quasi inutile agli occhi del lettore la verifica delle fonti.

Basti pensare al modo in cui abbia preso piede la voce su Massimo Boldi morto: “Massimo Boldi, uno dei più grandi comici italiani di tutti i tempi, è morto oggi all’età di 78 anni. La notizia è stata diffusa dalla famiglia dell’attore, che non ha reso noti i motivi del decesso. Boldi è nato a Luino, in provincia di Varese, nel 1945. Ha iniziato la sua carriera artistica negli anni ’70, esibendosi nei cabaret milanesi. Il successo è arrivato negli anni ’80, quando ha iniziato a lavorare con Christian De Sica, formando una delle coppie comiche più longeve e amate dal pubblico italiano.

Insieme a De Sica, Boldi ha recitato in oltre 40 film, tra cui “Vacanze di Natale” (1983), “Scuola di ladri” (1986), “Yuppies” (1986) e “Il commissario Lo Gatto” (1987). I loro film hanno incassato oltre 1 miliardo di euro, rendendoli i due attori italiani con il maggior incasso di tutti i tempi. Dopo la separazione artistica da De Sica, Boldi ha continuato a recitare in film e televisione, diventando uno dei comici più popolari d’Italia. Ha ricevuto numerosi premi per la sua carriera, tra cui il David di Donatello per la migliore interpretazione maschile nel 1987.

La morte di Massimo Boldi è una grande perdita per il mondo della comicità italiana. L’attore ha lasciato un segno indelebile nella storia del cinema e della televisione italiana, regalando al pubblico momenti di grande risata“.

Smentiamo tutto, in quanto i rumors su Massimo Boldi morto non trovano conferme oggi.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.