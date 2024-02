Tu no di Irama a chi è dedicata: significato della canzone al Festival di Sanremo

In tanti si chiedono oggi “Tu no di Irama a chi è dedicata”, con dettagli riguardanti il significato della canzone al Festival di Sanremo 2024. Nella seconda serata del Festival di Sanremo c’è stata una nuova classifica stilata dal televoto e dalle radio, con Geolier al primo posto, subito però seguito da Irama. Quest’ultimo è molto apprezzato sui social per il brano che ha deciso di portare sul palco dell’Ariston, in cui si nota tutta la sofferenza del cantautore.

Focus su Tu no di Irama a chi è dedicata: chiarimenti sul significato della canzone al Festival di Sanremo 2024

Altro approfondimento su temi inerenti Sanremo, dunque, dopo quello di ieri relativo a cumbia della noia. “Tu no” di Irama è infatti una canzone autobiografica, ma a questo punto in molti si chiedono a chi sia dedicata. Come raccontato dallo stesso artista a “Tv Sorrisi e Canzoni“, si tratta di un brano riguardante la fine di una relazione passata che risulta essere ricca di emozioni.

Questo sentimento è ben visibile quando canta sul palco dell’Ariston, il significato della canzone di Irama è abbastanza chiaro, anche perché viene spiegato con semplicità attraverso le varie strofe. Lo stesso artista ha dichiarato di come “Tu no” sia nata in maniera molto spontanea, senza orpelli, raccontando una storia d’amore finita, evidenziandone ricordi malinconici.

A chi è dedicata “Tu no” di Irama non è dato saperlo, l’artista ha voluto mantenere il riserbo a riguardo, ma è chiaro come sia un brano che parla di una relazione d’amore terminata e che lo ha fatto soffrire abbastanza. Ci sono al suo interno temi importanti come la mancanza e la distanza, con una bella dose di rimpianti e di sofferenza.

Il significato della canzone “Tu no” di Irama, portata al Festival di Sanremo, è quindi palese già dalle prime righe, una storia d’amore finita che lo ha fatto soffrire molto e che prova ad esorcizzare esprimendo tutto ciò che sente cantando.

Per capire invece a chi è dedicata “Tu no”, bisognerebbe procedere a ritroso tra le varie relazioni pubbliche del cantante, tra Giulia De Lellis alla modella cipriota Victoria Stella Doritou, con altri flirt che gli sono stati appioppati in questi anni. Sicuramente una di queste donne lo ha fatto soffrire non poco da scrivere il brano “Tu no” portato al Festival di Sanremo. Nessuna certezza, ma qualche ipotesi su Tu no di Irama a chi è dedicata, in riferimento al significato della canzone presentata al Festival di Sanremo oggi.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.