Giallo sul significato di cumbia della noia con la canzone di Angelina Mango al Festival di Sanremo

Approfondiamo significato di cumbia della noia con la canzone di Angelina Mango al Festival di Sanremo. Una delle esibizioni più coinvolgenti ed interessanti della prima serata del Festival di Sanremo è stata quella di Angelina Mango con il brano La noia. Per la figlia del celebre cantautore scomparso, ormai quasi dieci anni fa, il palco dell’Ariston è stato quasi un gioco da ragazzi, dimostrando di avere una presenza scenica pazzesca e talento da vendere.

Focus oggi sul significato di cumbia della noia con la canzone di Angelina Mango al Festival di Sanremo 2024

Dunque, dopo il caso di Marco Mengoni trattato ieri, oggi tocca approfondire il significato di cumbia della noia con la canzone di Angelina Mango al Festival di Sanremo. Ciò che però ha immediatamente attirato l’attenzione dei telespettatori è stato il significato del brano di Angelina Mango, dove ricorre spesso la parola cumbia.

Infatti la ritroviamo ripetuta tante volte all’interno della canzone, ma che cosa significa esattamente cumbia? Si tratta in realtà di una musica e danza popolare in Colombia, infatti il brano di Angelina Mango ha tante sfumature latineggianti, una hit tutta da ballare. Approfondendo invece il significato della canzone di Angelina Mango, è la noia ad essere protagonista, ma non con un’accezione negativa.

Qui l’ex cantante di Amici di Maria De Filippi accoglie i momenti di noia, quelli fatti di solitudine e di tristezza rendendoli come occasioni importanti per rinascere. Dai momenti tristi si arriva alla felicità ed è questo che canta Angelina Mango nella sua nuova canzone che ha fatto il debutto al Festival di Sanremo.

La cumbia della noia, come ripete più volte all’interno del brano, è la capacità di ballare nei periodi più bui, capire che dal basso si può poi solamente risalire. La noia è un sentimento che va accolto e non combattuto, questo è il significato della canzone di Angelina Mango, riuscire insomma a trarre positività anche dai periodi in cui prende il sopravvento la solitudine, è un’occasione per dedicare del tempo a sé stessi.

Balla Angelina Mango e lo fa con tutta la carica possibile, accogliendo i momenti di noia per trasformarli in un qualcosa di positivo. Il titolo quindi trae un po’ in inganno, visto che il significato di cumbia e della canzone di Angelina Mango sembra essere più un inno al divertimento. Ora dovrebbe essere più chiaro il significato di cumbia della noia con la canzone di Angelina Mango al Festival di Sanremo 2024.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.